Uciekli ze swojego wesela, by bawić się na koncercie Dawida Kwiatkowskiego. Wideo podbija sieć

"Uciekli ze swojego wesela, by bawić się na naszym koncercie. 'Ja o tym marzyłam'. I wystarczy. Kocham Was wszystkich coraz bardziej. Jesteście niemożliwi. Karolina & Kamil, niech złe jutro nic nie zmieni. Bądźcie zdrowi! Sto lat!" - napisał Dawid Kwiatkowski na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Juror "Must Be The Music" opublikował nagranie z udziałem pary młodej, która zgodnie z obietnicą pojawiła się na jego koncercie. Karolina w białej sukni, a Kamil w garniturze zdradzili, że goście czekają na tort.

"Zróbmy to i wracajcie do nich, bo oni też was kochają. Idźcie ze sobą do końca świata i dzień dłużej" - zaapelował do pary młodej wokalista.