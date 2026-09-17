Kuba Badach to wokalista obecny na polskiej scenie od ponad trzech dekad, znany z formacji Poluzjanci, The Globetrotters, a także kariery solowej, dzięki której dziś wymienia się go jako czołową postać naszego rodzimego jazzu. Prywatnie artysta od lat związany jest z Aleksandrą Kwaśniewską - znaną dziennikarką, prezenterką telewizyjną oraz córką byłego prezydenta, Aleksandra Kwaśniewskiego. Za zaledwie kilka dni zakochani obchodzić będą 14. rocznicę swojego ślubu.

Gwiazdorska para nie tylko tworzy szczęśliwe małżeństwo i wspiera się w życiu prywatnym, lecz także współpracuje ze sobą zawodowo. Aleksandra napisała wszystkie teksty piosenek na najnowszy album Kuby - "Radio Edit" - który ukazał się w listopadzie ubiegłego roku.

Aleksandra Kwaśniewska wspomniała, jak usłyszała od męża słowa krytyki. "Zamroziłam go spojrzeniem"

Kwaśniewska i Badach w najbliższą niedzielę będą gośćmi programu "Szansa na sukces", w którym ocenią popisy wokalne uczestników mierzących się z niełatwym repertuarem jazzmana. W mediach społecznościowych już pojawiła się zapowiedź odcinka, z której dowiadujemy się, że para zdradzi Arturowi Orzechowi kulisy swojej współpracy.

"Czy spieracie się troszkę o coś? Czy on tam jednak ma jakieś zastrzeżenie? 'Nie to słowo, wymieńmy', albo 'ta fraza jest za długa'? Czy jeśli się odezwie, to już są ciche dni po prostu?" - zapytał prowadzący show w przedpremierowym fragmencie.

"Być może on się tego boi i dlatego się nie odzywa" - odpowiedziała z humorem Aleksandra. Po chwili dziennikarka przypomniała sobie pewną historię, która miała miejsce, gdy pisała jedne z pierwszych tekstów dla ukochanego. "Raz popełniłam ten błąd na samym początku, że Kubie jakieś tam pierwsze parę wersów, które mi przyszły do głowy, przeczytałam, a Kuba powiedział: 'Nie, nie, ta piosenka nie jest o tym'. I miałam: 'Do żony, tak?'. Zamroziłam go spojrzeniem, bo Kuba głośno przełknął ślinę i to się więcej nie powtórzyło" - wyjawiła.

Żona Kuby Badacha pisze dla niego teksty piosenek. Jak przebiega ich współpraca i czy pojawiają się konflikty?

"Nie wiem, czy się brawa należą" - zaśmiał się Kuba Badach, sugerując publiczności, aby przemilczała sytuację. Później żona muzyka opisała na poważnie, jak zazwyczaj wygląda ich wspólna praca nad piosenkami i czy faktycznie pojawiają się między nimi spięcia.

"Kuba zaczyna śpiewać tekst do melodii, którą sobie wymyślił (i dostrzega - przyp. red.), że na przykład coś, co dobrze wyglądało na papierze, niekoniecznie wygodnie się śpiewa, wtedy przychodzi do mnie i mówi: 'Słuchaj, a co ty na to? Gdyby tu jednak coś zmienić? Bo się robi jakaś taka zbitka, która jest dla mnie niewygodna'. Wtedy to zmieniam i nie awanturuję się wtedy w ogóle" - skwitowała Kwaśniewska.