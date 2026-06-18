"Tyle słońca w całym mieście" to jeden z największych przebojów Anny Jantar i hit PRL-u. "Zrodził się z uczucia"
Gdy Anna Jantar grała koncerty w Niemieckiej Republice Demokratycznej, Jarosław Kukulski przygotował dla ukochanej piosenkę, inspirowaną jej radością i blaskiem. Kiedy artystka wróciła i pierwszy raz usłyszała utwór, zachwyciła się. Od razu poczuła, że może stać się wielkim przebojem PRL-u. Nie spodziewała się jednak, że ponad pięć dekad później Polacy wciąż będą chcieli jej słuchać, a kolejne pokolenia artystów będą wykonywać ją we własnych aranżacjach. Oto historia kultowego "Tyle słońca w całym mieście".
Anna Jantar była jedną z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej lat 70. Słynęła z ciepłego głosu, scenicznej charyzmy i pełnych emocji utworów. Wylansowała wiele przebojów, które do dziś są chętnie słuchane i wykonywane przez kolejne pokolenia artystów, m.in. "Nic nie może wiecznie trwać" oraz "Za każdy uśmiech". Była laureatką licznych festiwali, występowała zarówno w Polsce, jak i za granicą, a jej albumy osiągały wysokie wyniki sprzedaży. Jej karierę tragicznie przerwała katastrofa lotnicza z 1980 r., w której zginęła.
Jednym z największych przebojów w karierze nieodżałowanej artystki pozostaje "Tyle słońca w całym mieście", którym Anna Jantar zadebiutowała na polskiej scenie. Singiel promował jej pierwszy krążek, który również został zatytułowany słonecznym hasłem i po dwóch latach od premiery zdobył status Złotej Płyty.
Przez lata piosenka "Tyle słońca w całym mieście" stała się symbolem miłości, radości i optymizmu. Jak wspominał sam Jarosław Kukulski: "zrodziła się z uczucia i miała sprawić radość". Choć od jej wydania minęło już ponad pół wieku, wciąż jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. A oto historia jej powstawania.
Największy przebój Anny Jantar "zrodził się z uczucia". Wszystko przez blask, który bił od wokalistki!
Słowa do wielkiego przeboju Anny Jantar napisał Janusz Kondratowicz, jeden z najbardziej uznanych polskich tekściarzy. W wywiadzie dla Cyfrowej Biblioteki Polskiego Radia opowiadał, że inspiracją do napisania tekstu była radość i blask, jaki emanował od debiutującej wówczas wokalistki. "Ania wtedy rozkwitała, taki blask, pogoda z niej biły" - wspominał Kondratowicz.
Muzyką zajął się z kolei Jarosław Kukulski, który prywatnie był mężem Anny Jantar. Kompozytor słynął z tego, że często miewał własną wizję utworów, która nie zgadzała się z powstałym wcześniej tekstem. Tym razem jednak zaakceptował propozycję Kondratowicza, nie mając żadnych zastrzeżeń. To porozumienie między muzykiem a tekściarzem zaowocowało powstaniem utworu, który na zawsze wpisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
Współcześni artyści chętnie sięgają po "Tyle słońca w całym mieście", aby upamiętnić Annę Jantar
Do dziś wielu artystów chętnie sięga po przebój "Tyle słońca w całym mieście", chcąc upamiętnić Annę Jantar. W 1999 r., dzięki nowoczesnej technologii, Natalia Kukulska - córka kultowej wokalistki - nagrała duet z matką, przywracając utwór na szczyty list przebojów. Słoneczna piosenka pojawiła się także w popularnym serialu "BrzydUla". Swoje covery stworzyły m.in. Elżbieta Romanowska, Olga Bończyk czy Marika.
W 1976 r. amerykańska piosenkarka Betty Dorsey, słysząc utwór podczas koncertu Jantar w Republice Federalnej Niemiec, zakochała się w melodii. Postanowiła sięgnąć po piosenkę Polki i stworzyła własną, anglojęzyczną wersję. Nowa aranżacja zatytułowana została "Stay", lecz nie osiągnęła statusu tak kultowego, jak oryginał.
Przebój Anny Jantar wybrzmi w nowej aranżacji podczas nadchodzącego koncertu Polsatu "Wrocław Przyszłości"!
Już pod koniec czerwca "Tyle słońca w całym mieście" doczeka się kolejnej aranżacji - tym razem przygotowanej przez jedną z gwiazd koncertu "Wrocław Przyszłości" i Tarkowski Orkiestrę oraz Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej. Kultowy utwór zostanie przypomniany podczas widowiska Polsatu, które odbędzie się na Placu Wolności w stolicy Dolnego Śląska.
Wydarzenie łączyć będzie największe hity muzyki rozrywkowej i muzykę klasyczną, a udział wezmą w nim jedne z najpopularniejszych gwiazd polskiej estrady oraz śpiewacy operowi i musicalowi, związany z Wrocławiem. Usłyszymy m.in. Andrzeja Piasecznego, Edytę Górniak, Margaret, Ralpha Kaminskiego czy Alicję Szemplińską.
Oglądajcie "Wrocław przyszłości" już 30 czerwca od godz. 19:55 w Telewizji Polsat!