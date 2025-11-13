TVP z konkursem na utwór o Powstaniu Wielkopolskim. Do wygrania 25 tysięcy złotych

"Twoja kompozycja może stać się głosem w hołdzie Powstaniu Wielkopolskiemu i częścią żywej pamięci o bohaterach, którzy walczyli o wolność naszego regionu i kraju!" - czytamy w zapowiedzi konkursu "Dźwięki wolności".

Swój utwór o Powstaniu Wielkopolskim zgłosić może każdy, a nabór trwa do 10 grudnia. "Soliści i zespoły - bez względu na wiek. Wystarczy pasja, pomysł i odwaga, by sięgnąć po mikrofon" - mówią organizatorzy. Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy podany na stronie konkursu.

Następnie jury wyłoni siedmiu wykonawców lub zespołów, którzy dziesięć dni później - 20 grudnia - zaprezentują się podczas koncertu w studiu TVP3 w Poznaniu.

Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze głosowania widzów, a poznamy go 27 grudnia. To data nieprzypadkowa, bo właśnie wtedy przypada 107. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Do wygrania jest aż 25 tysięcy złotych.