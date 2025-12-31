TVN pod ostrzałem widzów. Lawina komentarzy po koncercie "Nie idziemy na Sylwestra"

Na scenie w wąskim gronie wystąpili m.in. Zalia, Igo, Błażej Król, Grubson oraz Kasia Lins, a prowadzącym był Marcin Prokop. Aranżacje znanych przebojów miały wprowadzić nowy, ambitny wymiar muzyczny, ale efekt rozczarował wielu widzów .

Jednak to nie występy artystów były głównym problemem w oczach internautów - krytyka koncentrowała się na całej formule programu.

Widzowie nie szczędzą słów krytyki

W sieci szybko pojawiły się komentarze podkreślające rozczarowanie kameralną formułą:

"To jest domówka? Porażka niestety. Pierwsza część emitowana 2 lata temu była super, a dzisiaj? Scena, światła, publiczność… TVN pod ostrzałem internautów. "No nie, podziękuję" .

"Przepraszam, ale chyba coś nie 'pykło', formuła do bani, dźwiękowiec nawalił, wykonawcy..."

"Pan Marcin nie uratuje wszystkiego. TVN jest coraz słabsze".

"Dziwny program, czegoś brakowało, robił wrażenie niedopracowanego myślę że było źle"

Nie brakowało jednak nielicznych głosów pozytywnych, doceniających repertuar:

"Super grają; Roguc z Królem i świetna Wiktoria Jakubowska na perkusji. Było extra" .

"To było mega. Czuję niedosyt, że tak krótko".

TVN kontra tradycyjny Sylwester

Sylwester w polskiej telewizji od lat przyciąga miliony widzów, a tegoroczna propozycja Polsatu, oparta na klasycznym, rozrywkowym koncercie z udziałem największych polskich gwiazd i Thomasa Andersa z Modern Talking, pokazuje, że tradycyjny format wciąż ma swoją siłę przyciągania. TVN konsekwentnie eksperymentuje z kameralnymi, niszowymi formami, ale w tym roku zamiast zachwycać, program wywołał falę krytyki.

Przygotowania do sylwestra w Toruniu Polsat News