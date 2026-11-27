Przed nami finałowy odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W niedzielę, 29 listopada, o Kryształową Kulę zawalczą: Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, Dominik Rupiński i Estelle Francois, Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz oraz Helena Englert i Roman Osadchyi.

Finaliści wykonają po trzy choreografie. Jeden taniec wybrali im jurorzy, drugi - rywale (to nowość w tej edycji), trzeci to freestyle. Polsat zapowiedział także gości specjalnych odcinka. Wystąpią m.in. dama polskiej piosenki Halina Frąckowiak, jedna z największych gwiazd współczesnego popu Sylwia Grzeszczak czy osiemnastoosobowy zespół Polskiego Baletu Narodowego.

Na kilkadziesiąt godzin przed ostatnim starciem w "Tańcu z Gwiazdami" Helena Englert postanowiła zabrać widzów za kulisy programu. W swoich mediach społecznościowych zamieściła krótką rolkę, na którą składają się zabawne scenki z przygotowań do tanecznej rywalizacji. Piosenkarka i aktorka wróciła wspomnieniami do półfinałowego odcinka i nowym nagraniem zdradziła, jakie nastroje panowały wtedy między uczestnikami. Czy teraz pozytywne nastawienie się powtórzy?

Helena Englert zaprosiła widzów za kulisy "Tańca z Gwiazdami". Opublikowała vloga z półfinału tuż przed ostatecznym starciem

26-latka pokazała kulisy produkcji poprzez zmontowanie wielu przypadkowych sytuacji. "Słyszałam ostatnio najlepszą radę na świecie. Chcesz się w kimś odkochać, to go poznaj" - rozpoczęła vloga żartem, który opowiedziała partnerowi z sali treningowej. W kolejnych ujęciach zapozowała z Romanem na kanapie, odpoczywając w garderobie show Polsatu, a także pokazała, jak partner ekscytował się premierą najnowszej części popularnej gry - GTA VI.

Helena Englert przekomarzała się z innymi uczestnikami. "Trzeba błyszczeć, jak się nie ma talentu"

W dalszej części filmiku wokalistka ujawniła, jaka atmosfera panowała za kulisami w przedostatnim odcinku, gdy w grę wchodził udział w finale "TzG". Udało jej się nagrać zabawną wymianę zdań na temat kostiumów, którą odbyła z Julią Suryś oraz Piotrem Gumulcem. "Trzeba błyszczeć, jak się nie ma talentu" - stwierdził w swoim stylu kabareciarz. "Ani urody" - dodała od siebie Englert. "A dziękuję, dziękuję, wzajemnie" - zakończył Guma. Po chwili gwiazdy złapały się za ręce i zaczęły razem śpiewać.

W pewnym momencie vloga Helena Englert wypaliła z odważnym komentarzem. "Tam, gdzie zaczyna się telewizja, tam kończy się kultura" - podsumowała humorystycznie.

W kolejnych scenach widać było, jak żartobliwie próbuje pokonać rywala - Dominika Rupińskiego - słuchając rad o zrzuceniu go ze schodów. Mimo wszystko para powędrowała razem na parkiet i zatańczyła wspólnie kilka kroków choreografii, udowadniając, że wciąż się lubią.

Nie zabrakło też obaw o dogrywkę, która jednak ostatecznie ominęła Helenę i Romana. "Podobno mam opętanie w oczach dzisiaj. Ja się czuję dobrze, więc przepraszam" - wygłosiła do kamery 26-latka, a chwilę później podzieliła się z widzami ważnym komunikatem. "Mamo, jestem w finale" - przekazał Roman Osadchyi w imieniu swoim oraz partnerki, kończąc cały filmik.