W zagranicznych mediach od kilku miesięcy króluje temat ślubnych planów Taylor Swift i Travisa Kelce'ego. Gwiazdorska para zaręczyła się pod koniec sierpnia 2025 r., a radosne wieści przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Piosenkarka i futbolista opublikowali na Instagramie rozczulające zdjęcia, które wzbudziły zachwyt fanów z całego świata. Pokazali tym samym kulisy oświadczyn, które odbyły się w ogrodzie pełnym kwiatów. Na fotografiach można było dostrzec pierścionek z ogromnym brylantem.

"Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub" - pisała pod romantycznymi kadrami Taylor Swift. Niespełna dwie godziny po opublikowaniu zaręczynowego wpisu zgromadziła już ponad 16 mln polubień.

Wiadomo, jak będzie wyglądała suknia ślubna Taylor Swift! Inspiruje się projektem z 1950 r.

"Daily Mail" podaje, że zaślubiny Swift i Kelce'ego zbliżają się wielkimi krokami, a gwiazda pop ma już nawet szykować projekt sukni. Biała kreacja rzekomo ma być inspirowana ikoną Hollywood - Elizabeth Taylor - którą 36-latka od dawna się fascynuje. Szycie ma nawiązywać do sukni, którą aktorka miała na sobie podczas ślubu z Conradem Hiltonem w 1950 r.

W 2013 r. wspomniana kreacja, zaprojektowana przez Helen Rose, trafiła na aukcję. Choć początkowo szacowano, że zostanie sprzedana za kwotę od 30 tys. do 50 tys. funtów (od ponad 140 tys. do ponad 240 tys. złotych), ostatecznie anonimowy kupiec wszedł w jej posiadanie po wyłożeniu na stół 121 875 funtów (prawie 600 tys. złotych). Za swój projekt, inspirowany drogocenną suknią, Taylor Swift z pewnością również będzie musiała zapłacić krocie.

Suknia ślubna Elizabeth Taylor z 1950 r. Sean Dempsey/PA Images via Getty Images Getty Images

Co ciekawe, legendarna Elizabeth Taylor w swoim życiu stawała na ślubnym kobiercu aż siedmiokrotnie! Dlaczego więc Taylor Swift wybrała właśnie tę kreację? Według informatora biała suknia hollywoodzkiej aktorki spodobała się wokalistce ze względu na "staromodny styl i podkreślenie talii". Miały zachwycić ją również koronkowe, niezwykle dopracowane detale.

Taylor Swift zafascynowana jest ikoną Hollywood. Styl Elizabeth Taylor spodobał jej się, gdy pracowała nad teledyskiem

Piosenkarka zaintrygowana jest życiem i twórczością Elizabeth Taylor od dawna. Na swoim najnowszym albumie "The Life of a Showgirl" umieściła nawet piosenkę na jej cześć, a w zeszłym miesiącu opublikowała do niej specjalny teledysk. Znalazł się w nim kolaż kadrów z kultowych filmów hollywoodzkiej aktorki, a także inne archiwalne materiały.

"Taylor spędziła dużo czasu, oglądając stare zdjęcia Elizabeth Taylor podczas pracy nad teledyskiem do tej piosenki, przez co zafascynował ją styl gwiazdy kina. Kiedy zaczęła myśleć o swojej sukni ślubnej, wyszukiwała w internecie stare kreacje Elizabeth Taylor" - wyjaśnia informator "Daily Mail".

Blanka wspomina w "The Voice Kids" wyjazd do Grecji. "Ledwo mnie uratowali" materiały prasowe