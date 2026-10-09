Troye Sivan, 31-letni australijski piosenkarz i aktor ma na swoim koncie 4 płyty - kolejno "Blue Neighbourhood" (2015), "Bloom" (2018), "Something To Give Each Other" (2023) i najświeższą "She's The Best" (2026), którą promują takie single jak tytułowy, "Party, otwiera się w nowym oknie" czy "FF, otwiera się w nowym oknie".

Troye Sivan zachwycił fanów nowym klipem. "Tego się nie spodziewałem"

Najnowszy krążek promuje singiel "FF", który w osobliwy dla artysty sposób opowiada o uczuciu samotności i dążenia za miłością. Utwór powstał we współpracy z takimi twórcami jak Jack Antonoff, George Daniel, Cirkut, Madison Love, Leland i Jasper Harris.

"'FF' to piosenka miłosna do mężczyzny, którego jeszcze nie znam. A przynajmniej tak mi się wydaje. To ja w najbardziej tęsknej wersji. Opowieść o tym, jak samotne jest kochanie kogoś, kogo jeszcze tu nie ma. Tekst być może brzmi jak przysięga, ale tak naprawdę jest życzeniem" - wyznał wokalista.

Do utworu powstał teledysk wyreżyserowany przez Gordona von Steinera, od lat współpracującego z australijskim wokalistą. Zdjęcia zrealizowano na Fire Island - miejscu o szczególnym znaczeniu dla społeczności LGBTQ+, które od dawna symbolizuje swobodę, wolność w wyrażaniu siebie, twórczą ekspresję i możliwość bycia sobą. Teledysk wyróżnia się onirycznym, filmowym klimatem, a jego głównym motywem są intymne momenty łączące artystę z mężczyzną będącym bohaterem piosenki. Powolne ujęcia ukazują nadmorskie krajobrazy, wnętrza oraz drobne gesty, stopniowo budując atmosferę napięcia i emocjonalnego uniesienia. Całość oddaje stan, w którym człowiek bez reszty pochłonięty jest myślą o kimś, kogo jeszcze nie poznał. To zmysłowa opowieść o pragnieniu, rodzącej się bliskości i ekscytacji związanej z nieznaną jeszcze przyszłością.

"Zrobiłem najbardziej gejowski klip w mojej karierze" - napisał na Instagramie Sivan, prezentując urywki z klipu.

"Tego się nie spodziewałem", "Wygląda obłędnie", "Troye w takim wydaniu? Piszę się!", "Historia została stworzona", "Twink death is coming", "Dobry dzień na bycie gejem!" - piszą fani Troye'a w serwisie X.