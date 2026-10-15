Tribbs - czyli naprawdę Mikołaj Trybulec - poza autorskimi nagraniami ma na koncie wiele klubowych remiksów takich przebojów, jak m.in. "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka, "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera, "Smak słów" Goyi czy "Dzieci wybiegły" Elektrycznych Gitar. Piosenki sprzed lat dzięki niemu dostają nowe życie, trafiając do dużo młodszej publiczności.

Viralem stała się też jego wersja wielkiego hitu "Jak zapomnieć" grupy Jeden Osiem L. Producent nie dostał jednak oficjalnej zgody na wydanie tego nagrania. Powodem są prawa autorskie - w polskiej piosence wykorzystano sample z utworu "Overcome" amerykańskiej rockowej formacji Live, na czele której stoi Ed Kowalczyk.

Tribbs: Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem

Trener "The Voice Kids" po latach poprosił o pomoc w dotarciu do autorów "Overcome". Polscy fani zasypali TikToka grupy Live komentarzami, które nie uszły uwadze Amerykanów - profile Live i Eda Kowalczyka zaobserwowały Tribbsa na Instagramie.

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"Wierzcie lub nie, ale to naprawdę zadziałało. (...) Chcę, żebyście wiedzieli - to wszystko wydarzyło się dzięki wam, dzięki tobie. Nie wiem jeszcze, jak ta historia się skończy, ale pierwszy raz od dwóch lat wierzę, że to naprawdę może się udać" - przekazał Tribbs.

W nagraniu w mediach społecznościowych podziękował fanom za całą akcję. "Piszemy historię razem - czy to się UDA?! Obiecuję, że nadal nie wiem i nic z tej historii nie było ustawione, to my tworzymy kolejne rozdziały. Trzymajcie kciuki" - dodał, mówiąc, że nie wie, czym sobie na to zasłużył.

Cała Polska zastanawiała się "Jak zapomnieć"

Grupa Jeden Osiem L powstała w 1998 r. w Płocku. Po pięciu latach nakładem wytwórni UMC Records ukazał się debiutancki album "Wideoteka". Pierwszym singlem promującym płytę był utwór "Jak zapomnieć", który błyskawicznie stał się hitem, zajmując pierwsze miejsca na listach przebojów wielu rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Utwór był na tyle popularny, że dostał się na playlisty rozgłośni komercyjnych, odgrywając wówczas główną rolę w popularyzacji hip-hopu w Polsce.

- Nie da się przebić "Jak zapomnieć". Nawet już nie próbujemy, nie chodzą nam takie myśli po głowie, żeby się zmagać z numerem czy jego popularnością, w sensie konkurowania z samym sobą. "Jak zapomnieć" powstało, jest wyjątkowym numerem i ten numer udowodnił to przez tyle lat swojego istnienia. Nie mieliśmy przepisu, żeby go napisać. Nie wiemy do końca, co zadziałało - opowiadał w rozmowie z Alicją Rudnicką dla Interii Łukasz Wółkiewicz z Jeden Osiem L, który napisał tekst tego przeboju.