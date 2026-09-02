Travis Kelce po raz pierwszy opowiedział o ślubie z Taylor Swift. Żałuje jednego

Od ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce minęły niemal dwa miesiące. Para nie podzieliła się dotąd z fanami zbyt wieloma szczegółami ceremonii. Nie opublikowano również obszernej relacji z wesela, podczas którego goście mieli zakaz korzystania z telefonów.

W premierowym odcinku kolejnego sezonu podcastu "New Heights" Travis pokazał złotą obrączkę i wrócił wspomnieniami do uroczystości.

"To była noc, której nigdy nie zapomnimy. Taylor i ja jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy przybyli. Od przysięgi, przez spotkania z gośćmi, aż po zabawę. Wszystko było magiczne" - mówił zawodnik Kansas City Chiefs.

Czego Travis Kelce żałuje po ślubie z Taylor Swift?

Kelce przyznał, że całe wydarzenie minęło mu zdecydowanie za szybko. Gdyby mógł coś zmienić, przedłużyłby przyjęcie.

"Chciałbym, żeby trwało dłużej. Miałem wrażenie, że wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka" - wyznał.

Jason Kelce, który był drużbą swojego brata, zażartował, że goście zostali wyrzuceni z sali. Travis odpowiedział, że uczestnicy zaczęli się rozchodzić, gdy obsługa przestała serwować napoje.

Madison Square Garden może wydawać się zaskakującym miejscem na ślub, jednak nowożeńcom zależało przede wszystkim na prywatności. Słynna nowojorska arena została na kilka dni zamknięta i przygotowana specjalnie na ceremonię.

"Chcieliśmy miejsca, w którym uda się stworzyć intymną atmosferę bez niepotrzebnych zakłóceń. Potrzebowaliśmy prywatności, a Madison Square Garden zapewniła nam wszystko, czego oczekiwaliśmy" - tłumaczył Kelce.

Adam Sandler udzielił im ślubu

Ceremonię poprowadził Adam Sandler. Aktor zdobył specjalne uprawnienia, dzięki którym mógł udzielić parze ślubu w stanie Nowy Jork. Travis Kelce podkreślił, że komik podszedł do zadania z dużym zaangażowaniem.

"Zrobił to w swoim stylu i dał nam więcej, niż mogliśmy sobie wyobrazić. Wiedział, że to najważniejsza noc w naszym życiu" - wspominał sportowiec.

Jason Kelce spodziewał się po Sandlerze przede wszystkim żartów. Ostatecznie najbardziej zaskoczyło go jednak ciepło, z jakim aktor poprowadził uroczystość.

Paul McCartney i Stevie Nicks wśród gości

Na ślubie pojawiło się ponad tysiąc osób. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi Paul McCartney, Stevie Nicks, Brad Pitt i Conan O'Brien. Mimo tak dużej liczby gości Taylor Swift i Travis Kelce zadbali o to, by uroczystość pozostała poza zasięgiem aparatów oraz mediów społecznościowych.

Wszyscy zostawili telefony przed wejściem. Kelce uważa, że dzięki temu uczestnicy mogli skupić się na wspólnym świętowaniu i nie musieli zastanawiać się, czy ktoś ich nagrywa.

Ważne miejsce podczas ceremonii zajęła rodzina. Austin Swift został honorowym świadkiem swojej siostry, a Jason Kelce drużbą pana młodego. Córki Jasona i Kylie Kelce wystąpiły w roli dziewczynek sypiących kwiaty.