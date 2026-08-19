Tragedia w Kolumbii. Shakira wyłoży fortunę na odbudowę szkół

Shakira odwiedziła region Chocó

Według informacji zagranicznych mediów Shakira pojawiła się w Quibdó, stolicy departamentu Chocó. To jeden z regionów Kolumbii, który szczególnie odczuł skutki niedawnego trzęsienia ziemi.

Artystka nie ograniczyła się do internetowego apelu. Przyjechała na miejsce, spotkała się z lokalną społecznością i odwiedziła szkoły, które wymagają odbudowy lub poważnego wsparcia. To właśnie edukacja od lat jest jednym z najważniejszych obszarów jej działalności społecznej.

Shakira podkreślała, że po takich wydarzeniach uwaga świata szybko przenosi się gdzie indziej, a potrzeby mieszkańców pozostają. Dlatego chce działać konkretnie i długofalowo.

Miliony na odbudowę szkół

Piosenkarka ogłosiła pakiet wsparcia o wartości 1,25 mln dolarów. Środki mają pomóc w odbudowie szkół oraz przywróceniu normalnej nauki w regionie.

Część pieniędzy pochodzi od Shakiry i Live Nation, kolejne wsparcie ma przekazać FIFA Global Citizen Education Fund oraz CAF, czyli Bank Rozwoju Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Pomoc będzie realizowana za pośrednictwem Fundación Pies Descalzos, fundacji założonej przez artystkę.

W projekt zaangażował się również Howard G. Buffett, syn Warrena Buffetta. Jego fundacja ma współpracować przy budowie kolejnych placówek edukacyjnych w Chocó.

"Każdy dzień bez szkoły ma znaczenie"

Shakira zwróciła uwagę, że szkoły nie mogą zostać zapomniane po zakończeniu najpilniejszych działań pomocowych. Jak mówiła podczas wizyty, najbardziej martwi ją to, że po opadnięciu pierwszych emocji odbudowa edukacji może zejść na dalszy plan.

Artystka podkreśliła, że każdy dzień bez zajęć oznacza stratę dla przyszłości uczniów. Właśnie dlatego chce skupić się na miejscach, które pozwalają młodym ludziom wrócić do codziennego rytmu i planować dalszą naukę.

Fundacja Pies Descalzos działa w Chocó od ponad dwóch dekad. Prowadzi tam projekty edukacyjne i od lat wspiera młodych mieszkańców regionu.

Shakira od lat wspiera edukację

Dla Shakiry działalność charytatywna nie jest jednorazowym gestem. Gwiazda od lat angażuje się w projekty związane z edukacją w Kolumbii i wielokrotnie podkreślała, że dostęp do nauki może realnie zmienić życie całych społeczności.

Tym razem zapowiedziała także osobiste zaangażowanie w odbudowę lokalnego uniwersytetu technologicznego. To ważne miejsce dla wielu absolwentów szkół wspieranych przez jej fundację.

Artystka przyznała, że Chocó jest dla niej szczególnym regionem. To tam od lat obserwuje rozwój uczniów i działalność swoich placówek. Teraz chce pomóc im odzyskać stabilność po trudnym czasie.