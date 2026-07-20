Za nieco ponad miesiąc w ramach Top of the Top Sopot Festival 2026 do Opery Leśnej zawita plejada gwiazd. W koncertach udział wezmą m.in. Artur Rojek, Agnieszka Chylińska, Nosowska, Zalewski, Maryla Rodowicz, Zalia, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Margaret, Lady Pank, Smolik / Kev Fox, Błażej Król, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Piotr Kupicha, Mikromusic, Igor Herbut, Małgorzata Ostrowska i wielu innych. Transmisję wydarzenia będzie można oglądać na antenie stacji TVN.

Organizatorzy właśnie ogłosili, że do line-upu wydarzenia dołączyły kolejne dwa wielkie nazwiska. Na kultowej sopockiej scenie usłyszymy Anię Dąbrowską - piosenkarkę obecną na scenie od 2004 r., znaną z przebojów takich jak "Nigdy więcej nie tańcz ze mną" oraz "W głowie". Wystąpi także Janusz Radek - charyzmatyczny wokalista i aktor teatralny, który słynie z ponadczterooktawowej skali głosu.

Kto wystąpi podczas Top of the Top Sopot Festival 2026? Oto koncerty, które dotychczas ogłoszono

W pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2026 (poniedziałek, 24 sierpnia) odbędzie się koncert "Stanisław Soyka. Absolutnie" ku pamięci jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Na scenie zobaczymy gwiazdy, dla których Stanisław Soyka był zarówno inspiracją, jak i przyjacielem - m.in. Justynę Steczkowską, Kayah, Renatę Przemyk, Macieja Stuhra, Ralpha Kaminskiego, Czesława Mozila. Artystom akompaniować będzie Grott Orkiestra.

W drugiej części wieczoru usłyszymy koncert "Top of the Pop" złożony z największych przebojów naszej rodzimej muzyki w odświeżonych, tanecznych aranżacjach, z orkiestrą. Na scenie zobaczymy m.in. Margaret oraz Dawida Kwiatkowskiego, którzy wspólnie wykonają utwór "Później Ci opowiem". Wystąpią również: Kayah, Piotr Kupicha, Zalia, Oskar Cyms, Kaśka Sochacka oraz Natalia Szroeder.

We wtorek, 25 sierpnia, widzowie TVN-u zobaczą koncert "Otwarta Scena", na którym spotkają się artyści z różnych światów, wyznaczający trendy na współczesnej scenie. Usłyszymy gwiazdy, takie jak: Agnieszka Chylińska, Błażej Król, Krzysztof Zalewski ze swoim wyjątkowym Solo Actem, projekt Smolik / Kev Fox, Mikromusic oraz Żabson.

Drugi dzień imprezy zwieńczą występy konkursowe oraz wręczenie Bursztynowego Słowika - jednej z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. O zwycięstwo powalczą wówczas: Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Oceana, Jovi, EMO i Sarsa, Jeremi Sikorski oraz Natalia Muianga. Najlepszego z najlepszych wybiorą widzowie, którzy głosować będą na swoich faworytów poprzez SMS-y.

W środę, 26 sierpnia, odbędzie się koncert "Opera Leśna w czterech aktach", który połączy artystów reprezentujących różne pokolenia, style i muzyczne wrażliwości. Publiczność usłyszy m.in. Artura Rojka z utworami z nadchodzącego albumu, Nosowską, Ralpha Kaminskiego, Igora Herbuta, Korteza, Alicję Majewską i Włodzimierza Korcza, Michała Bajora, Natalię Szroeder, Kubę Badacha oraz Anię Dąbrowską.

Finał sopockiego festiwalu zaplanowany został na czwartek, 27 sierpnia. Wówczas publiczność bawić się będzie w rytm kultowych, rockowych przebojów. W ramach "Top of the Rock" wystąpią: Lady Pank, Perfect i Łukasz Drapała, Małgorzata Ostrowska, Kobranocka oraz IRA Trio. W drugiej połowie wieczoru publiczność zobaczy Marylę Rodowicz, Zalewskiego, Igora Herbuta, Young Leosię, Zalię, Błażeja Króla, Misię Furtak oraz Natalię Szroeder.