Tegoroczna edycja Top of the Top Sopot Festival odbędzie się w dniach 18-21 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie. Imprezę pokaże TVN.

Pierwszy wieczór upłynie pod hasłem "Gorączka Sopockiej Nocy". Będzie to okazja do powrotu wspomnieniami do najlepszych dekad muzyki oraz świętowania tradycji festiwali w Sopocie Tego dnia wystąpią m.in. Katrina (eks-Katrina & the Waves), Helena Vondráčková, Natalia Nykiel, Izabela Trojanowska oraz Reni Jusis.