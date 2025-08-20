Środowy wieczór w Sopocie przyciąga fanów muzyki w każdym wieku. Na scenie wystąpią zarówno legendy polskiej muzyki rozrywkowej, jak i młodzi artyści, którzy dopiero rozwijają się w branży, a już zdobyli uznanie publiczności. Wieczór poprowadzą Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu osobiście, przygotowano transmisję na żywo w TVN - od 18 do 21 sierpnia, codziennie o godzinie 19:30.