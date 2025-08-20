Top of The Top Sopot Festival 2025: "Słowa mają moc". Co wydarzyło się na scenie Opery Leśnej? [RELACJA NA ŻYWO]
Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival rusza pod hasłem "Słowa mają moc"! Opera Leśna wypełnia się dźwiękami, emocjami i wyjątkową atmosferą - dziś na scenie pojawią się zarówno ikony polskiej muzyki, jak i młode talenty, gotowe porwać publiczność swoimi występami. Co wydarzy się dziś w Operze Leśnej?
Środowy wieczór w Sopocie przyciąga fanów muzyki w każdym wieku. Na scenie wystąpią zarówno legendy polskiej muzyki rozrywkowej, jak i młodzi artyści, którzy dopiero rozwijają się w branży, a już zdobyli uznanie publiczności. Wieczór poprowadzą Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu osobiście, przygotowano transmisję na żywo w TVN - od 18 do 21 sierpnia, codziennie o godzinie 19:30.
Top of The Top Sopot Festival: Co wydarzyło się na scenie?
Wydarzenie rozpoczęli prowadzący, Dorota Wellman i Marcin Prokop, zapowiadając wieczorne koncerty.