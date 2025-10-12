Przypomnijmy, że formacja powstała w 2005 roku, a popularność zdobyła dzięki takim utworom jak "To, co chciałbym ci dać", "Jeden moment", "Oceany" czy "Barcelona". Od 2012 roku Pectus tworzy czterech braci Szczepanik. Tomasz, Marek, Mateusz i Maciej zaplanowali, że odwiedzą Suwałki, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz, Warszawę, Łódź, Lublin, Rzeszów i Wrocław. Koncert w Bydgoszczy został jednak odwołany. Powodem choroba lidera zespołu - Tomasza Szczepanika. Na oficjalnym profilu braci pojawiło się oświadczenie.

Pectus nie zagra w Bydgoszczy. "Musi wyleczyć swój głos"

"Nasi drodzy! Niestety musimy odwołać jutrzejszy koncert w Bydgoszczy. Nasz najstarszy brat złapał zapalenie gardła i musi wyleczyć swój głos. Obiecujemy, że wrócimy do Was już niedługo - jutro powinniśmy znać nową datę, którą niezwłocznie Wam podamy, razem z resztą szczegółów. Z góry dziękujemy za zrozumienie i mnóstwo ciepła, które zawsze nam dajecie! Pozdrawiamy gorąco, Bracia Szczepanik!" - czytamy na oficjalnym profilu Pectus na Facebooku.

Fani grupy od razu otoczyli braci w komentarzach słowami wsparcia. "Życzymy zdrówka choremu", "Dużo zdrowia!", "Zdrówka dla brata i pozostałych przystojniaków", "Tomek zdrówka i do zobaczenia w nowym terminie", "Zdrowie jest najważniejsze" - piszą.

"To, że jesteśmy w świadomości polskich słuchaczy już tyle lat, to dla nas wielka duma. Tworząc jedyny taki braterski skład, zawsze powtarzamy o prostych, ale jakże ważnych wartościach, które nas ukształtowały. Miłość, szacunek, rodzina, były i będą w naszym przekazie najsilniejsze. Za nami piękne artystyczne momenty, wzruszenia, spotkania z fanami a przed nami kolejne wyzwania muzyczne i życiowe. Za kilka tygodni ruszamy w trasę 20-lecia. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy, że jesteście z nami!" - opowiedział niedawno Tomasz Szczepanik, lider zespołu.

Na przestrzeni lat grupa zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, była nominowana do Fryderyków i wielokrotnie występowała na największych festiwalach. Ich muzyka łączy pokolenia - melodyjny pop-rock, pozytywne teksty i emocjonalne występy przyciągają zarówno starszych, jak i młodszych słuchaczy.

Warto przypomnieć, iż bracia z Pectus zawładnęli w tym roku sceną w Opolu i zaprezentowali podczas "Premier 2025" utwór "Barraquito", który poderwał opolską publiczność. Z tej okazji z zespołem porozmawialiśmy o tym, jak to jest po tylu latach od debiutu wciąż prezentować nowy muzyczny materiał i spotykać się z ciekawymi słuchaczami. Sprawdźcie sami!

