Choć brytyjscy widzowie mogą obecnie oglądać edycję "The Voice", w której w roli trenera występuje jeszcze Tom Jones, to artysta nie pojawi się w kolejnej odsłonie planowanej na 2027 rok, do której nagrania już trwają.

Do tej pory w fotelach trenerskich zasiadali: wspominany Tom Jones, will.i.am, Kelly Rowland oraz Tom Fletcher i Danny Jones. W kolejnej edycji Toma Jonesa oraz duet Fletchera i Danny'ego Jonesa zastąpią Cheryl oraz Aitch.

Przez dwa tygodnie Tom Jones, po tym jak potwierdził, że nie chciał odchodzić z programu, nie komentował decyzji stacji ITV. Teraz opublikował nagranie, na którym śpiewa w programie "It's Not Unusual". "Tak wiele serdecznych wiadomości, komentarzy, a nawet petycji z wyrazami wsparcia. Nie pozostaje to niezauważone i naprawdę miło jest je otrzymywać! Dziękuję!" - dodał w opisie.

"The Voice": petycja o przywrócenie Toma Jonesa. "Oburzające"

Zmiany na fotelach trenerskich nie spodobały się widzom. Skutkiem była petycja o przywrócenie Toma Jonesa do programu. Według danych z serwisu change.org wniosek podpisało już 58 609 osób (stan na 20.09.2026).

Pod petycją znalazło się również ponad tysiąc komentarzy ze słowami wsparcia. "Ja, podobnie jak wiele innych osób, oglądam program 'The Voice' ze względu na Sir Toma i przestanę go oglądać, jeśli go tam nie będzie. To oburzające, jak go potraktowano. Jak można usunąć kogoś o tak niezwykłym głosie z programu o nazwie 'The Voice'?", "Zasługiwał na szacunek i uznanie za swoje doświadczenie - ta decyzja była czystym dyskryminowaniem ze względu na wiek! Twórcy programu uznali, że świeże spojrzenie pomoże w podniesieniu oglądalności - co za fatalna decyzja! To właśnie zespół i Tom są waszą oglądalnością. Wyobrażam sobie, że wasza oglądalność teraz spadnie, bo ja już nie wrócę! Jestem tylko jedną osobą, ale wygląda na to, że wielu innych czuje się tak samo oburzonych jak ja", "Tom jest zbyt dobry, żeby go wypuścić. Ma wspaniały głos, a publiczność go uwielbia. Stacja ITV mogłaby zostać oskarżona o dyskryminację ze względu na wiek" - piszą fani artysty.

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