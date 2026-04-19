To w tej luksusowej willi mieszkał Frank Sinatra. Widok z lotu ptaka zapiera dech

Michał Boroń

7,5 mln dolarów - za taką sumę można kupić luksusową posiadłość Villa Dorada położoną w historycznej części Hollywood. To tu swoje kawalerskie lata spędził Frank Sinatra, a rezydencja była miejscem licznych imprez dawnych gwiazda.

Villa Dorada w stylu śródziemnomorskim, otoczona palmami, na wzgórzu z panoramą gór Hollywood
Villa Dorada, w której mieszkał niegdyś Frank Sinatra

Po ponad 50 latach na rynek trafiła rezydencja Villa Dorada ukryta w historycznej dzielnicy Outpost Estates w Hollywood. Licząca ok. 690 m kw. posiadłość oferuje widoki od centrum Los Angeles po Ocean Spokojny.

W tej zabytkowej willi swoje kawalerskie lata spędził Frank Sinatra, który mieszkał tam razem z kompozytorem Jimmym Van Heusenem. Ten czterokrotny laureat Oscara dla najlepszej piosenki filmowej stworzył ponad 1000 utworów, z których wiele stało się jazzowymi standardami. Przyjaźń z Sinatrą przełożyła się na liczne kompozycje stworzone dla tego wokalisty, w tym takie przeboje, jak m.in. "My Kind of Town" (nominacja do Oscara), "Love and Marriage", "Come Fly with Me" i "Only the Lonely".

Przestronny, jasny salon z dużymi oknami oferującymi panoramiczny widok na miasto, elegancką sofą ustawioną wokół stolika kawowego, kominkiem ozdobionym świecznikami oraz stylowym fortepianem w jednym z rogów pomieszczenia; wnętrze uzupełniają drewnian...
Bajeczna willa trafiła na sprzedaż za 7,5 mln dolarów

To tu mieszkał młody Frank Sinatra i Bela Lugosi, słynny "Dracula"

Rezydencja w stylu hiszpańskiego odrodzenia z 1929 r. nazywana była również "domem Draculi". W latach 30. mieszkał tam Bela Lugosi, odtwórca roli Drakuli w kultowym filmie z 1931 r., znany również z wielu innych horrorów tamtych lat.

Wprowadzona ponownie na rynek Villa Dorada opisywana jest jako "jeden z najbardziej interesujących domów w Starym Hollywood". W posiadłości znajduje się m.in. sześć sypialni, siedem łazienek oraz basen. Fachowcy zwracają uwagę na starannie zachowane detale wystroju, zapewniające charakter ze złotej epoki Hollywood.

"A kiedy przypomnisz sobie, że Frank Sinatra naprawdę tu mieszkał, możesz sobie niemal wyobrazić imprezy i energię, które kiedyś wypełniały te pomieszczenia" - opisuje blog firmy Vesta Home, zajmującej się sprzedażą luksusowych nieruchomości.

Dodajmy, że zmarły w 1998 r. Frank Sinatra był właścicielem kilku słynnych posiadłości, w tym m.in. Twin Palms w Palm Springs (z basenem w kształcie fortepianu), Villa Maggio w Rancho Mirage oraz domu na plaży w Malibu.

