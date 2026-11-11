Początków legendarnego utworu próżno szukać w salonach wybitnych kompozytorów. Źródłem kompozycji okazała się partytura orkiestry dętej Kieleckiej Straży Ogniowej, funkcjonująca pod roboczą nazwą "Marsz Kielecki nr 10". Za jej unikalne brzmienie odpowiadał ówczesny kapelmistrz formacji, kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski.

Kiedy jesienią 1914 roku strażaccy muzycy zasilili oddziały strzeleckie, dynamiczna linia melodyczna zawładnęła sercami piechurów. Pozbawiony wówczas jakichkolwiek słów motyw zagrzewał żołnierzy do walki.

Sądowy spór o wersy pisane w okopach

Rymy powstały znacznie później niż sama melodia, a ich geneza wiązała się z dramatycznymi realiami frontowymi, zsyłkami oraz kryzysem przysięgowym w 1917 roku. Spory wokół autorstwa słów budziły ogromne emocje. W okresie międzywojennym sprawę musiał rozstrzygać powołany specjalnie sąd polubowny.

Ostatecznie w 1937 roku orzeczono kompromis. Początkowe trzy strofy wraz z refrenem przypisano Andrzejowi Hałacińskiemu, z kolei pozostałe fragmenty Tadeuszowi Biernackiemu, uznając całość za wspólne, żołnierskie dzieło, które samoistnie ewoluowało z czasem.

O krok od oficjalnego hymnu

Utwór cieszył się szczególną sympatią samego Józefa Piłsudskiego. Publicznie określił to dzieło "najdumniejszą pieśnią, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła".

W 1926 roku rozważano nawet połączenie "Pierwszej Brygady" z "Mazurkiem Dąbrowskiego" w jeden oficjalny hymn państwowy. Z powodu swojego wydźwięku utwór był bezwzględnie tępiony i zakazany w latach stalinizmu. Pamięć o nim jednak przetrwała próbę czasu - od 2007 roku decyzją władz państwowych formalnie pełni funkcję Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.