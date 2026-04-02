Legendarny teleturniej po 26 latach nadawania w telewizji TVN przeniósł się na antenę Polsatu, co z miejsca okazało się gigantycznym hitem stacji. Prowadzony niezmiennie przez Huberta Urbańskiego program przyciąga przed ekrany tłumy widzów i prezentuje niezwykle barwnych uczestników. Jednym z nich okazał się Sławomir Walczuk, który na co dzień hoduje koniki polskie i ma za sobą lata trudnej pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą.

Dopingowany przez żonę Irenę oraz wnuczkę Olgę uczestnik szedł jak burza. Ukończone studia historyczne przełożyły się na jego rozległą wiedzę, dzięki czemu bez większych problemów pokonywał kolejne progi, mądrze korzystając przy tym z kół ratunkowych. Gdy zdobył drugą kwotę gwarantowaną wynoszącą 50 tys. zł, stanął przed ogromną szansą walki o ćwierć miliona.

Nazwisko znane, odpowiedź niekoniecznie

Pytanie za 250 tysięcy złotych okazało się sporym zaskoczeniem, ponieważ dotyczyło słynnej skrzypaczki Vanessy Mae, znanej z gigantycznej popularności na całym świecie w latach 90. Hubert Urbański zapytał uczestnika o to, w jakiej dyscyplinie artystka rywalizowała podczas igrzysk olimpijskich. Do wyboru były cztery opcje: pływanie, gimnastyka artystyczna, narciarstwo alpejskie oraz saneczkarstwo.

"Trzeba miarkować swoje zapędy. Ja po prostu tego nie wiem" - przyznał szczerze uczestnik, głośno analizując dostępne warianty. Choć intuicja podpowiadała mu, że odpowiedź może dotyczyć gimnastyki artystycznej, ostatecznie zrezygnował z dalszego ryzyka, opuszczając studio z wygraną w wysokości 125 tys. zł.

Sportowa pasja i olimpijski skandal

Jak się szybko okazało, rezygnacja z odpowiedzi była ze strony pana Sławomira słuszna, ponieważ jego przypuszczenia były błędne. Vanessa Mae, poza grą na instrumencie, zawodowo uprawia narciarstwo alpejskie i pod nazwiskiem Vanessa Vanakorn reprezentowała Tajlandię w slalomie gigancie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Co ciekawe, start artystki na sportowej imprezie zakończył się potężnym skandalem - gwiazda została później na kilka lat zdyskwalifikowana za manipulowanie wynikami wyścigów kwalifikacyjnych, które umożliwiły jej w ogóle wyjazd na olimpiadę.

Kim jest Vanessa-Mae?

Vanessa-Mae (właściwie Vanessa-Mae Vanakorn Nicholson) to światowej sławy kompozytorka i skrzypaczka pochodzenia singapursko-tajskiego, która w młodości otrzymała obywatelstwo brytyjskie. Na skrzypcach zaczęła grać w wieku 4 lat, a już w wieku 13 lat stała się najmłodszą solistką, która nagrała koncerty skrzypcowe Czajkowskiego i Beethovena. Choć dorastała w środowisku muzyki poważnej, gigantyczną rozpoznawalność na całym świecie przyniósł jej przełomowy album "The Violin Player" z 1994 roku, na którym zaczęła łączyć klasykę z muzyką rozrywkową i elektroniczną. Poza muzyką artystka zawodowo uprawia narciarstwo alpejskie - to właśnie ta pasja doprowadziła ją do startu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi w 2014 roku.

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów Polsat Promocja