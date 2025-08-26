W ostatni weekend sierpnia w Polsacie widzowie będą mieli możliwość obejrzeć Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. W Amfiteatrze Kadzielnia swoje wielkie hity zaprezentują m.in. Edyta Górniak, Skolim, Doda, Cleo, Smolasty, Blanka, Urszula czy Golec uOrkiestra. Nie zabraknie także zagranicznych gości specjalnych - utalentowanego multiinstrumentalisty Michaela Patricka Kelly'ego oraz gwiazdora tegorocznej Eurowizji, Tommy'ego Casha.

W niedzielę, 31 sierpnia, polscy artyści zaprezentują publiczności swoje najświeższe kawałki, walcząc jednocześnie o tytuł Przeboju Lata Radia Zet i Polsatu. W konkursie udział wezmą: Roxie Węgiel, duet Jonatan i Smolasty, zespół Kuba i Kuba, Gromee wraz z Tylerem Shawem oraz Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Kim są wykonawcy, którzy zaprezentują się w Kielcach?

Roxie Węgiel zasłynęła dzięki zwycięstwie w "The Voice Kids"

Roxie Węgiel to wokalistka, która rozpoczęła swoją muzyczną karierę w bardzo młodym wieku. Polacy usłyszeli o niej za sprawą programu TVP "The Voice Kids". Zgłosiła się do talent-show w wieku zaledwie 12 lat i już podczas Przesłuchań w ciemno zachwyciła trenerów swoim brawurowym wykonaniem ballady "Halo" z repertuaru Beyonce. Młoda Roxie trafiła do drużyny Edyty Górniak, a następnie pod skrzydłami diwy dotarła aż do finału. Ostatecznie wygrała cały program, a już niedługo później dowiedziała się, że będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji Junior.

Międzynarodowy konkurs okazał się dla młodej artystki równie szczęśliwy - Roxie zwyciężyła w wielkim finale, przynosząc Polsce wielkie uznanie. Po triumfie na Eurowizji kariera piosenkarki poszybowała w górę. Obecnie na jej koncie znajdują się już dwa albumy studyjne (kolejny zapowiedziany został na maj 2026 r.), kilka hitowych singli (m.in. "Anyone I Want To Be", "Miasto" czy "Ah ah ah"), dwie nominacje do Fryderyków, wygrana w Bestsellerach Empiku, występy na prestiżowych festiwalach i największych scenach w kraju, udane trasy koncertowe oraz udział w programach telewizyjnych, takich jak "Dance Dance Dance" czy "Taniec z gwiazdami".

Jonatan i Smolasty - ich duet zostanie hitem tegorocznych wakacji?

Jonatan to znany polski producent muzyczny, ale także autor tekstów i wokalista. Nie zamyka się na żaden z gatunków muzycznych, choć najbliżej mu do popu, hip-hopu, rapu oraz muzyki elektronicznej. Swoją karierę rozpoczął w 2007 r. - wraz z Pawłem Bartelikiem stworzył wówczas duet producencki RocketsBeats. Muzycy współpracowali głównie z gwiazdami rapu, takimi jak Z.B.U.K.U czy Chada.

W 2017 r. producent założył kolejny duet, tym razem wchodząc we współpracę z Mafia Mike'iem. Muzycy nagrywali z artystami, takimi jak Bedoes, Young Igi czy Tymek. W międzyczasie Jonatan wszedł do studia także ze Smolastym, produkując wszystkie utwory na albumy piosenkarza, zatytułowane "Fake Love" oraz "Pełnia".

Przez wszystkie lata swojej kariery producent miał okazję nagrywać z wieloma innymi gwiazdami, a wśród nich znaleźli się Majka Jeżowska, Ewa Farna, Robert Gawliński, Young Leosia czy Bletka. W 2023 r. rozpoczął pracę nad debiutanckim krążkiem, na którym pokaże nie tylko swój talent producencki, lecz także wokalny. Kilka singli już ujrzało światło dzienne, m.in. "Wifi" z Louisem Villainem oraz "Róż" z Bletką i Gibbsem.

Smolasty to polski wokalista, który na rynek muzyczny wkroczył będąc zafascynowanym rapem oraz R&B. Pierwsze nagrania publikował w internecie, zdobywając rozpoznawalność w podziemiu muzycznym. Współtworzył skład Młode Wilki Popkillera 2016, co otworzyło mu drogę do szerszej publiczności. W 2017 r. wydał EP-kę "Jestem, byłem, będę", która sprawiła, że zyskał miano jednego z najciekawszych debiutantów tamtego roku.

Przełomem w karierze Smolastego była płyta "Fake Love" z 2018 r. Od tamtego czasu artysta konsekwentnie rozwija swoją twórczość, łącząc liryczne, często intymne teksty z chwytliwymi melodiami. Kolejne albumy - m.in. "Pełnia", "Ghetto Playboy" czy "Almost Goat" - potwierdziły jego status jednego z czołowych wykonawców młodego pokolenia. Współpracował z wieloma znanymi artystami, m.in. z Dodą, Tymkiem, Otsochodzi czy Young Igim, a jego kawałki regularnie goszczą na radiowych listach przebojów w Polsce.

Zespół Kuba i Kuba zasłynął dzięki "Must Be The Music"

Początkowo Kuba i Kuba był jedynie duetem, złożonym z muzyków o tych samych imionach. Jeden z nich to pasjonat rockowych brzmień, a drugi poezji śpiewanej. Z czasem artyści postanowili rozwinąć skrzydła i zaprosili do zespołu większą liczbę osób - wreszcie grupa rozrosła się do sześcioosobowego składu. Polacy usłyszeli o niej za sprawą ostatniej edycji "Must Be The Music".

Na przesłuchaniach zachwycili jurorów show Polsatu coverem "Beggin" od Maneskin, a także swoją autorską kompozycją "Światło". Dumnie kroczyli przez kolejne etapy muzycznej rywalizacji i choć nie udało im się zwyciężyć całego programu, po zakończeniu nagrań ich kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Zagrali już m.in. na deskach Opery Leśnej podczas Polsat Hit Festiwalu i obecnie mogą pochwalić się sporym gronem odbiorców, którzy niecierpliwie czekają na nowości ze studia.

Gromee i Tyler Shaw

Gromee to polski DJ, producent muzyczny i kompozytor. Swoją karierę rozpoczął w latach 2000., konsekwentnie budując pozycję na scenie klubowej i elektronicznej. Szersza publiczność poznała artystę dopiero dzięki singlom, takim jak "Fearless" z May-Britt Scheffer czy "Spirit", które trafiły do stacji radiowych w Polsce i poza jej granicami.

Największy przełom w karierze DJ-a przyszedł dopiero w 2018 r., gdy Gromee spróbował swoich sił w Konkursie Piosenki Eurowizji. Reprezentował nasz kraj z piosenką "Light Me Up", wraz ze szwedzkim wokalistą Lukasem Meijerem. Duetowi nie udało się awansować do finału, lecz utwór prędko zyskał popularność i stał się radiowym przebojem w całej Polsce.

Tyler Shaw to kanadyjski piosenkarz, autor tekstów, producent muzyczny, a nawet aktor. Rozgłos zdobył w 2012 r., kiedy zwyciężył w konkursie "MuchMusic Coca-Cola Covers Contest", co otworzyło mu drogę do profesjonalnej kariery muzycznej. Wkrótce potem wydał swój debiutancki singiel "Kiss Goodnight", który zdobył dużą popularność i trafił na listy przebojów w Kanadzie.

W 2015 r. Shaw wydał swój pierwszy album studyjny "Yesterday". Jego muzyka łączy elementy popu, R&B i muzyki akustycznej, dzięki czemu trafia do szerokiego grona odbiorców nie tylko z Kanady, lecz z całego świata.

Wiktoria Kida, Księga Żywiołów

Szeroka publiczność poznała Wiktorię Kidę za sprawą jej udziału w 16. edycji "Mam talent". Na castingu zachwyciła autorską piosenką "Mała malusieńka", a kolejną odsłoną muzycznego projektu towarzyszącemu książce "Księga Żywiołów" autorstwa Marsi Bukowskiej był utwór "Oj, dziewczyno!", z którym zaprezentowała się w półfinale.

Wokalistka ma już na swoim koncie kilka muzycznych angaży - występowała w chórkach podczas koncertów Sokoła w katowickim Spodku i warszawskim Torwarze, a także nagrała piosenkę "Heaven" do telewizyjnej reklamy. Jej głos można usłyszeć również w utworze do filmu "Pieprzyć Mickiewicza". Słuchacze porównują ją do Pauli Biskup czy nawet sanah, którą obecnie uznaje się za jedną z największych gwiazd młodego pokolenia w kraju.

Wiktoria ma za sobą występ na niedawnym Top of the Top Sopot Festivalu, a jej nowa piosenka "Po blady świt" została wykorzystana w spocie TVP do jesiennej ramówki.

