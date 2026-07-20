Rozbuchany turniej (48 drużyn, 104 mecze, trzech gospodarzy - USA, Kanada i Meksyk) zakończył w niedzielny wieczór finał pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Organizatorzy przygotowali również mocno rozbudowaną część artystyczną - jeszcze przed meczem zaprezentowali się m.in. influencer IShowSpeed ("World Cup (Champions)"), duet Post Malone i Swae Lee (przebój "Sunflower") oraz Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Laura Pausini. Dla wielu fanów futbolu niezrozumiały był fakt, że usłyszeliśmy hymn USA (zaśpiewała go Jennifer Hudson).

Tuż przed rozpoczęciem meczu wykonano hymny uczestników wielkiego finału. Hiszpański hymn - "La Marcha Real" - podczas oficjalnych wydarzeń i rozgrywek sportowych jest odgrywany wyłącznie instrumentalnie, a na MetLife Stadium w New Jersey usłyszeliśmy go w wykonaniu Spanish Brass.

Maria Becerra skradła show w finale mundialu. Kim jest argentyńska gwiazda?

Z kolei argentyński hymn zaśpiewała 26-letnia wokalistka Maria Becerra, przykuwając uwagę milionów fanów na miejscu i przed telewizorami na całym świecie.

"Takie dni zdarzają się tylko kilka razy w życiu. Dziś słowa służą jedynie do wyrażenia wdzięczności. Dziękuję @afaseleccion za to, że daliście Argentyńczykom tyle radości i zjednoczyliście nas ponad wszystko; dziękuję za tę drużynę, która nauczyła nas, że zawsze możemy dać z siebie nieco więcej. DZIĘKUJĘ, @leomessi - to właśnie te słowa chce ci teraz przekazać 47 milionów ludzi" - napisała w mediach społecznościowych argentyńska wokalistka w nocy z niedzieli na podziałek, wymieniając 39-letniego kapitana kadry, który na tegorocznym mundialu zdobył osiem bramek i dorzucił cztery asysty.

"To dla mnie zaszczyt, że mogłam dziś zaśpiewać dla Was wszystkich hymn mojej ojczyzny. ARGENTYNO, KOCHAM CIĘ Z KAŻDYM DNIEM CORAZ BARDZIEJ" - dodała latynoska gwiazda po przegranej z Hiszpanią po dogrywce 0:1.

Zaliczana obecnie do gwiazd współczesnego popu Maria Becerra swoją muzyczną działalność rozpoczęła od nagrywania coverów, vlogów i tutoriali na YouTubie. Ma na koncie współpracę z takimi gwiazdami latynoskiego popu, jak m.in. jej rodaczka Tini i Kolumbijczyk J Balvin. Jako swoich idoli wymienia m.in. Amy Winehouse, Shakirę, Whitney Houston, Arianę Grande oraz Rihannę i Cardi B.

Wielu obserwatorów podkreśla, że to właśnie Becerra skradła show podczas finału, przyćmiewając gwiazdy halftime show z przerwy, czyli Madonnę, koreańską grupę BTS czy Shakirę z Burna Boyem.