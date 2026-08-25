Podczas koncertu "Stanisław Soyka. Absolutnie" wystąpili m.in. Kayah, Justyna Steczkowska, Ralph Kaminski, Zbigniew Zamachowski, Czesław Mozil, Renata Przemyk, Maciej Stuhr, Janusz Radek, Natalia Szroeder, Kasia Sienkiewicz, Kuba Badach, Aga Zaryan oraz dzieci i wnuki zmarłego wokalisty: Nina Sojka, Kuba Sojka, Leszek Sojka i Ryszard Sojka.

Wyjątkowy hołd oddała Natalia Grosiak, która jako ostatnia śpiewała ze Stanisławem Soyką podczas ich próby przed ubiegłoroczną edycją Top of the Top Sopot Festivalu. Przypomnijmy, że razem wykonali wówczas przebój "Cud niepamięci". Soyka po próbie wrócił do hotelu, gdzie niespodziewanie zmarł 21 sierpnia 2025 r.

"Siedziałam w garderobie, już gotowa, pomalowana, ubrana i czekałam na sygnał od produkcji. Nagle przyszedł reżyser i powiedział, że coś się wydarzyło, ale jeszcze nie wiedziałam co. Dopiero później doszła do nas wiadomość o śmierci. Utrzymywano to przed nami w tajemnicy, żeby nas chronić przed szokiem" - wspominała później Natalia Grosiak.

Natalia Grosiak z wyjątkowym hołdem dla Stanisława Soyki

To właśnie piosenkę "Cud niepamięci" Natalia Grosiak zaśpiewała w Operze Leśnej rok później. Na scenie pojawił się fortepian, przy którym nikt nie siedział. Wokalistka symbolicznie śpiewała w stronę tego opuszczonego miejsca.

Jej występ wywołał spore wzruszenie wśród widzów telewizyjnego koncertu. "Wzrusz", "Ciary na plecach", "Piękne to było" - komentowali internauci.