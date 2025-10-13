Piosenką "To nie ja" na polskiej scenie muzycznej zadebiutował 18-letni Adam Sikorski . Utwór opisywany jest jako "szczery manifest młodego pokolenia, które nie daje się wtłoczyć w schematy".

Autorami nagrania są Mimi Wydrzyńska (wokalistka grupy Linia Nocna jako współautorka piosenek dla czołówki polskiej sceny zdobyła cztery nominacje do Fryderyków), mający na koncie współpracę z m.in. Blanką, Beatą Kozidrak, Roxie Węgiel, Viki Gabor, Justyną Steczkowską, Mariną i Julią Żugaj Andrzej Jaworski (muzyka, produkcja) i Adam Sikorski (tekst).

"'To nie ja' opowiada o wykluczeniu, ocenianiu i presji, z jaką mierzy się wielu młodych ludzi. Adam jednak nie zamierza się tłumaczyć ani dostosowywać do cudzych oczekiwań - robi swoje, mimo wszystko. Singel to nie tylko osobista historia, ale też uniwersalny przekaz dla wszystkich, którzy kiedykolwiek poczuli się niezrozumiani" - czytamy w opisie piosenki.