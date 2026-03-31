Jak naprawdę nazywała się Anna Jantar?

Urodzona w Poznaniu, przyszła gwiazda otrzymała imię Anna Maria Szmeterling. Już samo nazwisko, choć piękne i unikalne, nie należało do najłatwiejszych - ani do zapamiętania, ani do wymówienia. Być może właśnie dlatego w późniejszych latach zdecydowała się na jego zmianę. Po ślubie z kompozytorem Jarosławem Kukulskim przyjęła jego nazwisko, które nosiła w życiu prywatnym. Jednak dla fanów już wtedy była kimś innym - Anną Jantar.

Skąd wziął się pseudonim "Jantar"?

Nie był to wybór przypadkowy. Jantar to dawna nazwa bursztynu - kamienia silnie zakorzenionego w polskiej kulturze i symbolice. Kojarzy się z Bałtykiem, z wakacjami, z ciepłem i światłem. Dla artystki, która miała rozświetlać scenę, był to wybór niemal symboliczny. Dodatkowo - co istotne dla kariery międzynarodowej - "Jantar" był łatwy do wymówienia i zapamiętania także poza granicami Polski. Brzmiał przyjaźnie, miał miękkość, ale i siłę.

Poznań - miejsce, gdzie wszystko się zaczęło

Anna Szmeterling dorastała w muzycznym domu i od najmłodszych lat wykazywała niezwykłą wrażliwość artystyczną. Już jako czterolatka zaczęła naukę gry na fortepianie. Uczęszczała do muzycznego przedszkola, później kontynuowała edukację w podstawowej i średniej szkole muzycznej. Poznań był miejscem jej pierwszych scenicznych prób, ale też przestrzenią ważnych życiowych decyzji. To tutaj spotkała Jarosława Kukulskiego, z którym połączyła ją nie tylko miłość, ale i artystyczna droga.

Przełomowy moment: Waganci i narodziny solistki

Zanim narodziła się Anna Jantar, była Anna Szmeterling - wokalistka zespołu Waganci. To właśnie z tą formacją nagrała przebój "Co ja w tobie widziałam", który w 1970 roku podbił radiową Jedynkę. Choć sukces był ogromny, artystka wciąż funkcjonowała jako część zespołu, nie jako solistka. Dopiero w 1972 roku, już jako Anna Jantar, zdała egzamin przed Komisją Weryfikacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki, stając się zawodową piosenkarką.

"Najtrudniejszy pierwszy krok" - i pierwszy wielki hit

Rok po uzyskaniu zawodowego statusu, Anna Jantar rozpoczyna solową karierę. I robi to z rozmachem. Jej piosenka "Najtrudniejszy pierwszy krok" szybko staje się hitem i na stałe wpisuje się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. To właśnie od tego momentu jej kariera nabiera tempa, a sama wokalistka staje się jedną z najjaśniejszych gwiazd PRL-owskiej sceny.

Jantar - więcej niż tylko nazwisko

Dla wielu fanów "Anna Jantar" to nie tylko imię i nazwisko, ale emocja. To wspomnienie konkretnych chwil, dźwięków, czasem nawet zapachów. "Tyle słońca w całym mieście", "Nic nie może wiecznie trwać", "Wielka dama" - te piosenki mają swoją historię, ale też tworzyły historię słuchaczy. Dlatego tak łatwo zapomnieć, że za tą sceniczną kreacją kryła się kobieta z krwi i kości, z własnymi rozterkami i codziennością.

W oficjalnych dokumentach Anna Jantar istniała jako Anna Kukulska - żona Jarosława, matka Natalii, kobieta prywatna. Ale dla Polski była Jantarem - bursztynem sceny, który świecił jasno, choć zgasł zbyt wcześnie. Zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej w wieku zaledwie 29 lat. Pozostawiła po sobie nie tylko dorobek artystyczny, ale też niezatarty ślad w pamięci publiczności.

