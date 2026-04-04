Kompozycja "Careless Whisper" została uznana za "najlepszą piosenkę wszech czasów" w ankiecie słuchaczy Magic Radio. Utwór duetu Wham! z 1984 r. wyprzedził takie hity, jak: "(Everything I Do) I do It For You" Bryana Adamsa czy "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen, z którymi podzielił podium.

Choć stacja regularnie przeprowadza podobne rankingi, tegoroczna edycja miała wyłonić "ponadczasowy muzyczny hymn".

Ponieważ utwór "Careless Whisper" w całości wykonywany jest przez George'a Michaela, czasem przypisuje się go wyłącznie jemu, czasem opisywany jest jako przebój Wham!. To za ten hit w wieku 21 lat - jako najmłodszy kompozytor - piosenkarz otrzymał nagrodę Ivor Novello Songwriter Award.

"To ogromne wyróżnienie, z którego jestem bardzo dumny" - powiedział Andrew Ridgeley, który osobiście podziękował słuchaczom za to wyróżnienie. "George byłby równie wzruszony, wiedząc, że ta piosenka - jeden z klejnotów w koronie - jest tak uwielbiana przez ludzi" - dodał współtwórca duetu Wham!.

Andrew Ridgeley przyznał, że tworząc tę kompozycję ani on, ani George Michael (zmarły 25 grudnia 2016 r.) nie zdawali sobie sprawy, że kreują przebój, który, jak udowodnił plebiscyt, przetrwał próbę czasu. Wyjawił, że piosenka odegrała kluczową rolę w rozwoju kariery duetu, między innymi dzięki niej Wham! podpisało kontrakt płytowy.

Artysta podkreślił, że nagroda stanowi "przejmujące przypomnienie", że choć duet zaczynał jako nastolatkowie w londyńskiej piwnicy, ich muzyka stała się ponadczasowa, co jest rzadkością w tej branży.

Piosenka "Careless Whisper" była drugim singlem promującym album grupy Wham! "Make it Big", na którym znalazł się inny przebój duetu "Wake Me Up Before You Go-Go".

Utwór z charakterystycznym saksofonowym riffem, powstał, gdy piosenkarz miał 17 lat. Jak powiedział sam Michael, jadąc autobusem do pracy nagle usłyszał w głowie charakterystyczną melodię z dominującym dźwiękiem saksofonu. Wspólnie z Andrew Ridgeleyem dokończyli piosenkę, która cztery lata później miała się stać znakiem rozpoznawczym George'a Michaela. Dziś oficjalny klip ma ponad 1,5 miliarda odsłon w serwisie YouTube.

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury programu "Must Be the Music". Miuosh śpiewał razem z nim! Polsat Promocja