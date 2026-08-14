To największe wesele w Polsce! Co dzieje się w Mrągowie? [RELACJA NA ŻYWO]

Jubileuszowy Festiwal Weselnych Przebojów powrócił do Mrągowa! W piątek 14 sierpnia amfiteatr nad jeziorem Czos zamieni się w wielką weselną scenę, na której spotkają się gwiazdy polskiej estrady.

Wydarzenie poprowadzą Ela Romanowska, Rafał Maserak, Ilona Krawczyńska i Piotr Gumulec. Z okazji dziesiątej odsłony imprezy organizatorzy zaplanowali także widowiskowe odnowienie małżeńskiej przysięgi prowadzących.

Transmisja rusza o godz. 19.55 w Polsacie. Po godz. 22.45 dalszą część wydarzenia będzie można oglądać w Polo TV.

Festiwal Weselnych Przebojów: kto wystąpi?

W piątkowym koncercie pojawią się: Zenon Martyniuk, Boys, Classic, MIG, Piersi, Kayah, Andrzej Piaseczny, Piękni i Młodzi, Daria Negra, Playboys, Łobuzy, Halina Frąckowiak, Jorrgus, Marjano Italiano oraz XOXO. Na scenie artystom towarzyszyć będzie orkiestra Marcina Partyki, a muzykę pomiędzy kolejnymi punktami programu zapewni DJ Mietek.

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Impreza rozpoczęła się od odnowienia przysięgi małżeńskiej Eli Romanowskiej i Rafała Maseraka! Następnie scenę przejęli Zenon Martyniuk, Classic i Boys!

"Przecież ja będę musiał wziąć kredyt" - rzucił ze sceny Rafał Maserak, obserwując z jakim rozmachem przygotowano festiwal i jubileusz małżeństwa, po czym do tańca publiczność porwała Kayah z "Prawym do lewego" i Zenon Martyniuk z "Mandacikiem"!

"Niech żyje wolność i swoboda" - śpiewał z całym amfiteatrem Marcin Miller, a po króciutkiej przerwie publiczność porwał zespół Piersi i wielki hit "Całuj mnie". Do disco polo powróciliśmy z przebojem Pięknych i Młodych "Niewiara".

Wedding Plannerka Ilona Krawczyńska zapowiedziała przerwę, Ela Romanowska zapewniła jednak, by nie zwalniać tempa i wciąż się bawić!

"Odkryłem sekret udanego małżeństwa! Żona ma zawsze rację" - przyznał Rafał Maserak, a Piersi ponownie rozkręciły imprezę z "Bałkanicą".

Piotr Gumulec, Elżbieta Romanowska, Ilona Krawczyńska Jacek Kurnikowski AKPA

Po zabawnych wspominkach najlepszych momentów małżeństwa prowadzących, Andrzej Piaseczny w towarzystwie tancerzy zaśpiewał "Śniadanie do łóżka". "à propos wesel" - zaczął piosenkarz. "Ja bym chciał zaprosić państwa na moje. Tylko to jeszcze może potrwać" - dodał, wywołując ogromne oklaski.

Do tańca w mig porwała grupa M.I.G ze swoimi przebojami. "Gorzko, gorzko!" - skandowała publiczność. Doszło jednak do niemałej pomyłki! Ilona Krawczyńska dała bowiem całusa Rafałowi Maserakowi, a wszystko to uratowała wchodząca na scenę Kayah!

W podróż do lat 70. widzów zabrała Halina Frąckowiak z "Papierowym Księżycem". Warto zaznaczyć, że był to debiut artystki na mrągowskim festiwalu! "Przez twe oczy zielone" śpiewał następnie powracający na scenę Zenon Martyniku! "Jesteście państwo cudowni" - powiedział w zachwycie.

Czym byłoby wesele bez poprawin!

Drugi wieczór Festiwalu Weselnych Przebojów przyjmie formę poprawin. Jednym z jego najważniejszych punktów ma być występ Sławomira i Kajry, którzy w tym roku świętują 15. rocznicę ślubu. Artyści są od lat związani z mrągowską imprezą, dlatego również ich jubileusz zostanie podkreślony podczas sobotniego koncertu.

Na scenie pojawią się także Skolim, Shazza, Bayer Full, Andre i zespół Classic, Halina Mlynkova, Natasza, Ania Rusowicz, Rafał Brzozowski, Michał Milowicz, Mirosław Kalisiewicz oraz Baby Full i Bayer Full.