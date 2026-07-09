To "najtrudniejsze rozstanie w jego życiu". Michał Wiśniewski wyznał, czy udaje mu się utrzymać kontakt z synami

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Michał i Pola Wiśniewscy są w trakcie postępowania rozwodowego. Za nimi pierwsza rozprawa, a także ogłoszenie orzeczenia ws. kontaktów z dziećmi. Okazuje się, że piąta żona artysty umożliwia mu rozmowy z synami i nie utrudnia spotkań. "To że ja nie wrzucam tego na sociale, to nie znaczy, że ja nie mam z nimi kontaktu" - podkreśla lider Ich Troje. Jak sam przyznał, jest to jednak "najtrudniejsze rozstanie w jego życiu".

Michał Wiśniewski w okularach i koszuli w kratę, czerwone włosy, siedzi w jasnym pomieszczeniu.
Michał Wiśniewski zabrał głos ws. rozwoduPaweł WrzecionAKPA

Trwa postępowanie rozwodowe Poli i Michała Wiśniewskich. Gwiazdorska para poinformowała o swoim rozstaniu w marcu bieżącego roku, a pierwsza z rozpraw odbyła się 17 czerwca. Byli zakochani pojawili się wówczas w Sądzie Okręgowym w Warszawie - Pola wydawała się niezwykle przybita, a Michał przywitał się z nią czułym gestem pocałunku w czoło. Ich spotkanie nie przyniosło wówczas jeszcze rozstrzygnięcia.

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6 lipca z kolei nastąpiło ogłoszenie orzeczenia w sprawie kontaktów Wiśniewskiego z dziećmi. "Przedmiotowe postępowanie nie zostało w dalszym ciągu zakończone, tym samym nie zostało ogłoszone orzeczenie kończące postępowanie, tj. wyrok. Na chwilę obecną nie został wyznaczony kolejny termin rozprawy" - przekazała Wioletta Iwańczuk, rzeczniczka ds. rodzinnych i nieletnich.

Michał Wiśniewski zabrał głos ws. rozwodu z Polą. "To nie jest tak, że nie rozmawiamy"

W najnowszym wywiadzie z Kozaczkiem Michał Wiśniewski odniósł się do całej sprawy i opowiedział o ostatnich sądowych perypetiach. Ujawnił, w jaki sposób kontaktuje się obecnie z byłą ukochaną oraz synami, wspominając przy tym poniedziałkowe orzeczenie sądu.

"To była sprawa o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi. Ja te kontakty z dziećmi miałem, bo ja z Polą rozmawiam. To nie jest tak, że nie rozmawiamy. Rozmawiamy wprawdzie przez prawników, ale rozmawiamy. Ja z dziećmi, to że ja nie wrzucam tego na sociale, to nie znaczy, że ja nie mam z nimi kontaktu. Teraz te kontakty zostały rozszerzone" - wyznał artysta.

Gwiazdor ujawnił także, że pozew rozwodowy, złożony przez Polę, liczył aż 700 stron. Choć nie jest to pierwsze rozstanie Wiśniewskiego, żadna poprzednia żona nie zjawiła się w sądzie z tak obszernym pismem.

"To jest na pewno najtrudniejsze rozstanie w moim życiu. Mam nadzieję, że da się to poukładać. (...) Nigdy żadna z moich byłych żon nie wchodziła z pozwem na 700 stron na salę, więc generalnie na razie muszę się z tym oswoić. Mam nadzieję, że rozsądek wygra" - podsumował piosenkarz.

Pola i Michał Wiśniewscy byli ze sobą przez sześć lat. Ich relacje popsuły się przy budowie domu

Wiśniewscy stanęli na ślubnym kobiercu w 2020 r. i od sześciu lat prowadzili wspólne, szczęśliwe życie, wychowując dwójkę dzieci. Kobieta była piątą żoną gwiazdora. Jakiś czas temu rozpoczęli nawet budowę wymarzonego domu pod Warszawą. Ogrom wysiłku, stres i chęć szybkiego wykończenia rezydencji pochłonęły ich na tyle, że w małżeństwie pojawiły się kłopoty. Prędko okazało się, że łączące Polę i Michała uczucie nie przezwycięży wszystkich przeciwności. Związku nie udało się uratować, więc do sądu trafiły dokumenty rozwodowe.

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