Na szczycie listy 500 najczęściej słuchanych utworów dekady w serwisie Apple Music znalazł się utwór "Shape of You" Eda Sheerana .

Na podium zestawienia Apple Music znalazły się także utwory "Blinding Lights" The Weeknd oraz "God's Plan" Drake'a . Top 10 uzupełniają: "Sunflower" Post Malone'a i Swae Lee, wylansowany przez Malone'a i 21 Savage utwór "Rockstar", "One Dance" Drake'a, "Sicko Mode" Travisa Scotta, "Perfect" Eda Sheerana, "No Guidance" Chrisa Browna i "Bad Guy" Billie Eilish .

Jak podsumowuje Billboard, najwięcej, bo aż 27 utworów w rankingu najczęściej słuchanych piosenek dekady należy do Drake'a. 14 spośród 500 hitów umieszczonych na liście wylansowała Taylor Swift. Z kolei Mariah Carey jest jedyną artystką, która znalazła się w zestawieniu z piosenką świąteczną. Utwór "All I Want for Christmas Is You" uplasował się na 100. miejscu.