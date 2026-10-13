To najpopularniejszy teledysk w Polsce. Vito Bambino: Inny nie znaczy gorszy

"W Polsce uczy się pół miliona neuroatypowych dzieci. Co czują, kiedy świat jest dla nich za głośny, za szybki, za trudny? O tym śpiewa Vito Bambino w piosence, która powstała w ramach kampanii społecznej 'Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka'" - czytamy w opisie akcji.

"To historia o tym, że bycie 'innym' nie znaczy bycia gorszym. O dzieciach, które funkcjonują we własnym tempie, i o szkole, która wciąż uczy się je rozumieć. Każdy neuroatypowy uczeń bardzo chce usłyszeć: pasujesz tu, dokładnie taki, jaki jesteś. Razem możemy sprawić, że ten rok szkolny będzie lepszy dla nas wszystkich" - podkreślają organizatorzy z Fundacji Avalon.

Vito Bambino i "Mimo najlepszych chęci"

W efekcie powstał utwór "Mimo najlepszych chęci". Po pięciu dniach od premiery klip znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych teledysków w Polsce z wynikiem ponad 1 mln odsłon.

Tekst napisał Vito Bambino, a przy muzyce pomogli mu Moo Latte, Amar Ziembiński i Tomasz Sołtys. Wokalista zajął się też reżyserią teledysku.

Kim jest Vito Bambino?

Mateusz Dopieralski, kryjący się pod pseudonimem Vito Bambino, to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej ostatnich lat.

Poza macierzystym zespołem Bitamina wydał do tej pory dwa solowe albumy: "Poczekalnia" (2020) i "Pracownia" (2023). W 2023 r. razem z Mrozem i Igo współtworzył "Supermoce" - hymn Męskiego Grania. Z kolei na edycję 2026 r. stworzył z Zalią i Igorem Herbutem dwie piosenki: "Nareszcie" i "Tańczę".

Współpracował też z takimi wykonawcami, jak m.in. Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Fukaj, Kaśka Sochacka, Natalia Szroeder, sanah i Quebonafide.