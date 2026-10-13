To najpopularniejszy teledysk w Polsce. Vito Bambino: Inny nie znaczy gorszy

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Ponad milion odsłon sprawiło, że utwór "Mimo najlepszych chęci" znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych teledysków w Polsce. Za piosenkę odpowiada Vito Bambino, a nagranie powstało w ramach kampanii społecznej wspierającej neuroatypowe dzieci.

Vito Bambino w czarnej koszuli śpiewa na scenie, trzyma mikrofon, w tle kolorowe światła.
Vito Bambino nagrał piosenkę na rzecz dzieci neuroatypowychPIOTR DZIURMANReporter

"W Polsce uczy się pół miliona neuroatypowych dzieci. Co czują, kiedy świat jest dla nich za głośny, za szybki, za trudny? O tym śpiewa Vito Bambino w piosence, która powstała w ramach kampanii społecznej 'Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka'" - czytamy w opisie akcji.

"To historia o tym, że bycie 'innym' nie znaczy bycia gorszym. O dzieciach, które funkcjonują we własnym tempie, i o szkole, która wciąż uczy się je rozumieć. Każdy neuroatypowy uczeń bardzo chce usłyszeć: pasujesz tu, dokładnie taki, jaki jesteś. Razem możemy sprawić, że ten rok szkolny będzie lepszy dla nas wszystkich" - podkreślają organizatorzy z Fundacji Avalon.

Vito Bambino i "Mimo najlepszych chęci"

W efekcie powstał utwór "Mimo najlepszych chęci". Po pięciu dniach od premiery klip znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych teledysków w Polsce z wynikiem ponad 1 mln odsłon.

Tekst napisał Vito Bambino, a przy muzyce pomogli mu Moo Latte, Amar Ziembiński i Tomasz Sołtys. Wokalista zajął się też reżyserią teledysku.

Kim jest Vito Bambino?

Mateusz Dopieralski, kryjący się pod pseudonimem Vito Bambino, to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych artystów na polskiej scenie muzycznej ostatnich lat.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Poza macierzystym zespołem Bitamina wydał do tej pory dwa solowe albumy: "Poczekalnia" (2020) i "Pracownia" (2023). W 2023 r. razem z Mrozem i Igo współtworzył "Supermoce" - hymn Męskiego Grania. Z kolei na edycję 2026 r. stworzył z Zalią i Igorem Herbutem dwie piosenki: "Nareszcie" i "Tańczę".

Współpracował też z takimi wykonawcami, jak m.in. Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Fukaj, Kaśka Sochacka, Natalia Szroeder, sanah i Quebonafide.

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