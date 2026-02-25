Spotify to szwedzki dostawca usług streamingu audio i multimediów, założony w kwietniu 2006 roku przez Daniela Eka i Martina Lorentzona. Serwis oferuje potężny katalog muzyczny i z roku na rok przybiera na popularności, bijąc na głowę inne platformy streamingowe.

Spotify prezentuje swoich ulubieńców. Kto znalazł się na szczycie listy?

Choć Spotify co roku prezentuje muzyczne podsumowania użytkowników, skupiające się na tym, czego najchętniej słuchają przez ostatnie dwanaście miesięcy, tym razem postanowił podzielić swoim rankingiem. Serwis udostępnił swoje top 10 utworów, które w erze streamingu nie mają sobie równych. Kto znalazł się w zestawieniu?

"100 Greatest Pop Songs of the Streaming Era" - tak nazywa się zestawienie Spotify, które skupia w sobie najlepsze utwory pop ostatnich lat. Choć lista zawiera aż 100 pozycji, szczególną uwagę internautów zwróciło ścisłe top 10.

Na 10. miejscu uplasowała się Ariana Grande z pierwszym singiel z albumu "Sweetener" - "no tears letf to cry". Na 9. miejscy widzimy jeden z ostatnich hitów Billie Eilish, czyli trendujące swojego czasu na TikToku "Birds of the Feather", a tuż za nią, na 8. miejscu pojawili się Drake, Wizkid i Kyla z numerem "One Dance". Z kolei 7. miejsce, według Spotify, należy do Lorde i jej "Green Light" z "Melodramy", zaś Justin Bieber z "Sorry" ("Purpose") okupuje 6. schodek.

Wielką piątkę otwiera hit Carly Rae Jepsen - "Run Away With Me", a Dua Lipa znalazła się na 4. miejscu - to właśnie tam dostał się główny singiel z płyty "Future Nostalgia", zatytułowany "Don't Start Now". 3. miejsce zdobyła Taylor Swift piosenką "Cruel Summer", a Chappell Roan zgarnęła 2. miejsce przebojem "Pink Pony Club" z krążka "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

Konkurencję pokonała Olivia Rodrigo, która utworem "drivers license" wstrząsnęła w 2021 roku rynkiem muzycznym. Wokalistka przez tygodnie okupowała wiele list przebojów, w tym "Billboard Hot 100", a jej manifest nastoletniego bólu spotkał się z wielką sympatią fanów, którzy zapewnili młodej artystce globalny rozgłos i masę nagród. Nic więc dziwnego, że to właśnie stała się królową Spotify w kontekście ery streamingu.

