To miało wydarzyć się tylko raz! Beata Kozidrak powraca z wyjątkowym projektem

Decyzja o kontynuacji współpracy zapadła po ogromnym sukcesie pierwszego wspólnego występu w Łodzi. Niezwykła energia i entuzjazm publiczności sprawiły, że Beata Kozidrak i KAMP! postanowili pójść o krok dalej i jeszcze mocniej rozwinąć swój projekt. Warszawska odsłona nie będzie jednak tylko powtórzeniem poprzedniego setu, ale jego naturalną ewolucją w kierunku mocniejszych, klubowych brzmień.

Nowe życie wielkich przebojów

Podczas lutowego wydarzenia fani będą mogli bawić się do zupełnie nowych wersji takich hitów jak "Bliżej", "Upiłam się Tobą", "Opium" czy "Żal mi tamtych nocy i dni". Solowy repertuar Beaty Kozidrak zyskał w tych aranżacjach nowe, elektroniczne tempo, zachowując jednocześnie swój oryginalny ładunek emocjonalny. Organizatorzy zapowiadają, że nie będzie to klasyczny koncert do oglądania, ale intensywne, taneczne doświadczenie przenoszące uczestników prosto na parkiet!

Harmonogram sprzedaży biletów

Wejściówki na warszawski koncert będzie można nabyć w dwóch etapach. Specjalna przedsprzedaż, przeznaczona wyłącznie dla klientów usługi Allegro Smart!, potrwa 18 czerwca od godziny 12:00 do 23:59 . Dzień później, 19 czerwca punktualnie w południe, wystartuje regularna dystrybucja biletów za pośrednictwem platformy eBilet.

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