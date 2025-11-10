"To Kraków tworzy metamorfozy": Katarzyna Nosowska w ostatniej chwili odwołała swój występ

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

10 listopada w Tauron Arenie Kraków odbędzie się druga odsłona wyjątkowego projektu "To Kraków tworzy metamorfozy". Organizatorzy na kilka godzin przed wydarzeniem przekazali informację, że w stolicy Małopolski nie pojawi się Katarzyna Nosowska.

Katarzyna Nosowska nie pojawi się na koncercie "To Kraków tworzy metamorfozy"
Katarzyna Nosowska nie pojawi się na koncercie "To Kraków tworzy metamorfozy"AKPAAKPA

Dyrektorem artystycznym projektu "To Kraków tworzy metamorfozy" jest Andrzej Smolik - jeden z najbardziej cenionych polskich producentów i kompozytorów. Na scenie towarzyszyć mu będą m.in. Krzysztof Zalewski, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kasia Kurzawska, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra, Kev Fox, Atom String Quartet, Miuosh i Brodka.

Publiczność będzie mogła usłyszeć utwory zaproszonych artystów w nowych aranżacjach, nie zabraknie też muzycznych klasyków. Motywem przewodnim wydarzenia są szeroko rozumiane metamorfozy, w myśl tego, co niegdyś śpiewała Kora: "Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy".

Zobacz również:

Simply Red w Krakowie
Pop

Simply Red w Krakowie. "Jak dzieciak w sklepie z cukierkami"

Michał Boroń
Michał Boroń

Katarzyna Nosowska odwołała swój występ na koncercie "To Kraków tworzy metamorfozy"

Na kilka godzin przed wydarzeniem organizatorzy przekazali informację, że w Tauron Arenie nie pojawi się zapowiadana wcześniej Katarzyna Nosowska.

"Muzyka to nieustanna metamorfoza. Czasem zmieniają się dźwięki, czasem emocje, a czasem w ostatniej chwili to, kto wystąpi na scenie. Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od artystki i organizatorów, Katarzyna Nosowska nie będzie mogła dziś wieczorem zaśpiewać podczas koncertu 'TO KRAKÓW TWORZY METAMORFOZY feat. SMOLIK'" - czytamy.

"Jak w każdej prawdziwej metamorfozie coś się zmienia, by mogło wydarzyć się coś nowego. Program koncertu wciąż pozostaje pełen wyjątkowych muzycznych spotkań i emocji. Dziękujemy za zrozumienie i do zobaczenia na koncercie!" - zapraszają organizatorzy.

"To Kraków tworzy metamorfozy" to wydarzenie, które w nowatorski sposób łączy muzykę z obrazem. Za warstwę wizualną odpowiada krakowski artysta Adam Nyk. To już druga odsłona tego wyjątkowego projektu - w 2024 r. najpiękniejsze utwory krakowskich artystów zaaranżował Miuosh.

Krzysztof Zalewski o „To Kraków tworzy metamorfozy”: Spróbujemy stanąć na głowieINTERIA.PL

Najnowsze