Dyrektorem artystycznym projektu "To Kraków tworzy metamorfozy" jest Andrzej Smolik - jeden z najbardziej cenionych polskich producentów i kompozytorów. Na scenie towarzyszyć mu będą m.in. Krzysztof Zalewski, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Natalia Przybysz, Kasia Kurzawska, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra, Kev Fox, Atom String Quartet, Miuosh i Brodka.

Publiczność będzie mogła usłyszeć utwory zaproszonych artystów w nowych aranżacjach, nie zabraknie też muzycznych klasyków. Motywem przewodnim wydarzenia są szeroko rozumiane metamorfozy, w myśl tego, co niegdyś śpiewała Kora: "Tysiące twarzy, setki miraży. To człowiek tworzy metamorfozy".

Katarzyna Nosowska odwołała swój występ na koncercie "To Kraków tworzy metamorfozy"

Na kilka godzin przed wydarzeniem organizatorzy przekazali informację, że w Tauron Arenie nie pojawi się zapowiadana wcześniej Katarzyna Nosowska.

"Muzyka to nieustanna metamorfoza. Czasem zmieniają się dźwięki, czasem emocje, a czasem w ostatniej chwili to, kto wystąpi na scenie. Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od artystki i organizatorów, Katarzyna Nosowska nie będzie mogła dziś wieczorem zaśpiewać podczas koncertu 'TO KRAKÓW TWORZY METAMORFOZY feat. SMOLIK'" - czytamy.

"Jak w każdej prawdziwej metamorfozie coś się zmienia, by mogło wydarzyć się coś nowego. Program koncertu wciąż pozostaje pełen wyjątkowych muzycznych spotkań i emocji. Dziękujemy za zrozumienie i do zobaczenia na koncercie!" - zapraszają organizatorzy.

"To Kraków tworzy metamorfozy" to wydarzenie, które w nowatorski sposób łączy muzykę z obrazem. Za warstwę wizualną odpowiada krakowski artysta Adam Nyk. To już druga odsłona tego wyjątkowego projektu - w 2024 r. najpiękniejsze utwory krakowskich artystów zaaranżował Miuosh.

