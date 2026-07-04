"Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela, Adama Sandlera" - przekazała rzeczniczka Taylor Swift w oświadczeniu cytowanym przez dziennik "New York Times". Stacja NBC podaje, że para powiedziała "tak" w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Para nie miała drużby ani druhen - funkcje honorowe pełnili Austin Swift (brat wokalistki) i Jason Kelce (starszy brat Travisa, były zawodnik futbolu amerykańskiego). Z kolei córki Jasona i Kylie Kelce sypały płatki kwiatków.

Tłumy gwiazd na weselu Taylor Swift i Travisa Kelce'a

Informacja o zawarciu małżeństwa pojawiła się również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem amerykańskiego czasu rozpoczęło się wesele z udziałem około 1 tys. gości, w tym wielu celebrytów. Wśród zaproszonych byli m.in. Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Hugh Grant, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Adrien Brody i siostry z grupy Haim.

Podczas ceremonii pojawili się także m.in. Paul McCartney, Jennifer Lopez, Stevie Nicks, Tom Cruise, Gwen Stefani i Blake Shelton, Faith Hill, Tim McGraw i Reese Whiterspoon. Według wcześniejszych nieoficjalnych zapowiedzi dla pary młodej miała zaśpiewać wspomniana Stevie Nicks, 78-letnia wokalistka znana z grupy Fleetwood Mac.

Oficjalne potwierdzenie ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'a na Madison Square Garden w Nowym Jorku Ryan Murphy © 2026 Associated Press - zdjęcia

Taylor Swift i Travis Kelce są już po ślubie. Goście podpisali umowy o zachowaniu poufności

36-letni Taylor Swift i Taylor Kelce mieli na sobie kreacje marki Dior, przygotowane w porozumieniu z parą młodą. Buty pochodziły z kolekcji Christiana Louboutina, a wokalistka założyła biżuterię Cartiera.

Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Media porównują wydarzenie do amerykańskiej wersji królewskiego ślubu i nazywają wokalistkę i zawodnika futbolu amerykańskiego najpopularniejszą parą w Stanach Zjednoczonych.

Ceremonię ślubną poprzedziła czwartkowa kolacja w Madison Square Garden z udziałem około 100 gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

Agencja AP przekazała, że jeszcze przed ślubem para przekazała na cele charytatywne 26 mln dolarów. Z kolei wg informacji magazynu "Forbes" cała ceremonia miała kosztować 20 mln dol.

Wydarzenie jest szeroko opisywane w amerykańskich mediach. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony - przekazał "The New York Times". Stacja NBC podała, że wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia.

Taylor Swift i Travis Kelce - gwiazdorska superpara

Media błyskawicznie obwołały Taylor Swift i Travisa Kelce'a mianem superpary. 36-latka jest jedną z najpopularniejszych wokalistek na świecie, a jej rówieśnik uważany jest za jednego z najlepszych zawodników w historii futbolu amerykańskiego na swojej pozycji. Obecnie reprezentuje barwy Kansas City Chiefs, z którym trzykrotnie wygrywał Super Bowl.

Nic więc dziwnego, że ich związek rozpala miliony fanów na całym świecie. Gdy para ogłosiła zaręczyny w sierpniu 2025 r., ich post na Instagramie zebrał ponad 37,5 mln reakcji, co obecnie daje mu 12. miejsce na liście najpopularniejszych wpisów wszech czasów w tym serwisie.