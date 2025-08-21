Szeroka publiczność poznała Wiktorię Kidę za sprawą jej udziału w 16. edycji "Mam talent". Na castingu zachwyciła autorską piosenką "Mała malusieńka", a kolejną odsłoną muzycznego projektu towarzyszącemu książce "Księga Żywiołów" autorstwa Marsi Bukowskiej był utwór "Oj, dziewczyno!", z którym zaprezentowała się w półfinale.

"W dzisiejszych czasach, jak nigdy wcześniej wsparcie, ciepło i empatia są potrzebne każdej z Nas. To co w nas najpiękniejsze, marzycielskie, kreatywne może się spełnić. Wspierajcie się dziewczyny!" - podkreślała 22-latka.

Wiktoria Kida błyskawicznie podbija Polskę

Wokalistka ma na koncie występy w chórkach podczas koncertów Sokoła w katowickim Spodku oraz na warszawskim Torwarze. Jej głos można było usłyszeć w piosence "Heaven" wykorzystanej w telewizyjnej reklamie. Wzięła również udział w nagraniu utworu do filmu "Pieprzyć Mickiewicza".

W komentarzach zachwyceni internauci wskazują na podobieństwa do sanah i Pauli Biskup. Niektórzy wprost piszą, że Wiktoria powinna reprezentować Polskę na Eurowizji 2026.

Wiktoria wystąpiła właśnie na Top of the Top Sopot Festival, a jej nowa piosenka "Po blady świt" została wykorzystana w spocie TVP do jesiennej ramówki.

Wiktoria Kida na koncercie Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Polsacie

To nie koniec telewizyjnych przygód - 31 sierpnia 22-latka pojawi się podczas koncertu Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Kielcach. Wokalistka wystartuje w konkursie "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu". Razem z nią o uwagę i głosy telewidzów rywalizować będą Roxie Węgiel, Kuba i Kuba, Jonatan, Gromee & Tyler Shaw.

