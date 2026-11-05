To jedna z najbardziej niedocenionych piosenek One Direction. Mogła trafić do Adele

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

"Fool's Gold" znalazło się na albumie "Four" One Direction, ale niewiele brakowało, by piosenkę przejęła Adele. Wokalistka zadzwoniła do jednego z jej autorów, gdy tylko usłyszała nagranie. Było już jednak za późno, bo utwór został wcześniej obiecany brytyjskiemu boysbandowi.

AdeleKevin MazurGetty Images

O nieznanej dotąd historii "Fool's Gold" można przeczytać w książce "A Whole Lotta History" Jasona Lipshutza, która ukazała się 3 listopada. Autor opisał w niej karierę One Direction, korzystając ze wspomnień osób pracujących przy kolejnych płytach zespołu.

Wśród rozmówców znaleźli się Jamie Scott i Mozella. Duet współtworzył osiem piosenek z albumu "Four", w tym właśnie "Fool's Gold". Nagranie powstało podczas jednej z ich wspólnych sesji.

"Uznaliśmy, że jest szczególna. To po prostu bardzo szczera, surowa piosenka" - wspominała Mozella.

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Alicja Rudnicka

Adele chciała "Fool's Gold" dla siebie

Jamie Scott najpierw pokazał nagranie Harry'emu Stylesowi, któremu piosenka od razu przypadła do gustu. Niedługo później skontaktowała się z nim Adele.

"Pamiętam telefon od Adele. Powiedziała: 'Właśnie usłyszałam piosenkę, którą napisałeś dla One Direction!'" - relacjonował Scott.

Mozella podejrzewa, że nagranie mógł odtworzyć jej Jamie Scott lub Ryan Tedder, który w tamtym czasie z nią współpracował.

"Usłyszała ją i powiedziała: 'Uwielbiam to!'. Ale Jamie obiecał ją już chłopakom, więc nie mogliśmy jej wycofać" - wyjaśniła.

Piosenka ostatecznie trafiła na wydany w listopadzie 2014 roku album "Four". Płyta zajęła pierwsze miejsca list sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Samo "Fool's Gold" nie zostało singlem, ale znalazło swoich zwolenników również w zespole. Niall Horan zaliczył je niedawno do najbardziej niedocenionych piosenek w dorobku One Direction.

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