To jedna z najbardziej niedocenionych piosenek One Direction. Mogła trafić do Adele

O nieznanej dotąd historii "Fool's Gold" można przeczytać w książce "A Whole Lotta History" Jasona Lipshutza, która ukazała się 3 listopada. Autor opisał w niej karierę One Direction, korzystając ze wspomnień osób pracujących przy kolejnych płytach zespołu.

Wśród rozmówców znaleźli się Jamie Scott i Mozella. Duet współtworzył osiem piosenek z albumu "Four", w tym właśnie "Fool's Gold". Nagranie powstało podczas jednej z ich wspólnych sesji.

"Uznaliśmy, że jest szczególna. To po prostu bardzo szczera, surowa piosenka" - wspominała Mozella.

Adele chciała "Fool's Gold" dla siebie

Jamie Scott najpierw pokazał nagranie Harry'emu Stylesowi, któremu piosenka od razu przypadła do gustu. Niedługo później skontaktowała się z nim Adele.

"Pamiętam telefon od Adele. Powiedziała: 'Właśnie usłyszałam piosenkę, którą napisałeś dla One Direction!'" - relacjonował Scott.

Mozella podejrzewa, że nagranie mógł odtworzyć jej Jamie Scott lub Ryan Tedder, który w tamtym czasie z nią współpracował.

"Usłyszała ją i powiedziała: 'Uwielbiam to!'. Ale Jamie obiecał ją już chłopakom, więc nie mogliśmy jej wycofać" - wyjaśniła.

Piosenka ostatecznie trafiła na wydany w listopadzie 2014 roku album "Four". Płyta zajęła pierwsze miejsca list sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Samo "Fool's Gold" nie zostało singlem, ale znalazło swoich zwolenników również w zespole. Niall Horan zaliczył je niedawno do najbardziej niedocenionych piosenek w dorobku One Direction.