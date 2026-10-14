Beata Kozidrak i KAMP! ogłosili kolejny koncert

We wtorek w mediach społecznościowych pojawił się wspólny komunikat Kozidrak i KAMP!. Artyści potwierdzili, że 19 lutego 2027 roku wystąpią w warszawskim COS Torwar.

"Nie mogliśmy na tym poprzestać" - przyznali we wspólnym nagraniu.

Podczas koncertu dobrze znane piosenki Beaty ponownie zabrzmią w elektronicznych, tanecznych aranżacjach przygotowanych przez KAMP!.

"Utwory, które świetnie znacie, znowu zabrzmią inaczej, elektronicznie, tanecznie, z nową energią" - zapowiedziano.

Projekt miał wydarzyć się tylko raz. Publiczność zmieniła plany

"House of Beata" początkowo był pomyślany jako projekt jednorazowy. Po jego łódzkiej odsłonie plany się jednak zmieniły i współpraca otrzyma drugie życie w Warszawie. Organizatorzy potwierdzają, że tym razem przygotowywany jest nowy set wykonywany na żywo.

Nie jest to przy tym zwykły koncert z największymi przebojami Bajmu. Projekt skupia się na solowym repertuarze Kozidrak i pokazuje go w zupełnie innym otoczeniu. W elektronicznej odsłonie pojawiają się m.in. "Bliżej", "Upiłam się Tobą", "Opium" oraz "Żal mi tamtych nocy i dni".

KAMP! nadał jej piosenkom zupełnie inny puls

Połączenie Kozidrak z KAMP! może wydawać się zaskakujące, ale właśnie kontrast jest największą siłą tego projektu. Z jednej strony są melodie i głos dobrze znane od lat, z drugiej synthpopowe i klubowe brzmienie grupy związanej z polską sceną elektroniczną.

KAMP! tworzą Radosław Krzyżanowski, Tomasz Szpaderski i Michał Słodowy. Zespół od lat porusza się pomiędzy elektroniką, synthpopem i inspiracjami french touch. Współpraca z Kozidrak nie polega więc wyłącznie na dodaniu mocniejszego rytmu do starych nagrań, ale na zbudowaniu dla nich nowego koncertowego świata.



