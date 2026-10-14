To było do przewidzenia. Beata Kozidrak przekazała oficjalne wieści

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Beata Kozidrak i KAMP! mieli spotkać się na scenie w ramach projektu, który początkowo zapowiadano jako jednorazowe wydarzenie. Stało się jednak inaczej. Po wspólnym koncercie artyści zdecydowali, że "House of Beata" dostanie ciąg dalszy. Wiadomo już, kiedy ponownie wystąpią razem.

Beata Kozidrak podczas wydarzenia muzycznego
Beata KozidrakAKPA

Beata Kozidrak i KAMP! ogłosili kolejny koncert

We wtorek w mediach społecznościowych pojawił się wspólny komunikat Kozidrak i KAMP!. Artyści potwierdzili, że 19 lutego 2027 roku wystąpią w warszawskim COS Torwar.

"Nie mogliśmy na tym poprzestać" - przyznali we wspólnym nagraniu.

Podczas koncertu dobrze znane piosenki Beaty ponownie zabrzmią w elektronicznych, tanecznych aranżacjach przygotowanych przez KAMP!.

"Utwory, które świetnie znacie, znowu zabrzmią inaczej, elektronicznie, tanecznie, z nową energią" - zapowiedziano.

Projekt miał wydarzyć się tylko raz. Publiczność zmieniła plany

"House of Beata" początkowo był pomyślany jako projekt jednorazowy. Po jego łódzkiej odsłonie plany się jednak zmieniły i współpraca otrzyma drugie życie w Warszawie. Organizatorzy potwierdzają, że tym razem przygotowywany jest nowy set wykonywany na żywo.

Nie jest to przy tym zwykły koncert z największymi przebojami Bajmu. Projekt skupia się na solowym repertuarze Kozidrak i pokazuje go w zupełnie innym otoczeniu. W elektronicznej odsłonie pojawiają się m.in. "Bliżej", "Upiłam się Tobą", "Opium" oraz "Żal mi tamtych nocy i dni".

KAMP! nadał jej piosenkom zupełnie inny puls

Połączenie Kozidrak z KAMP! może wydawać się zaskakujące, ale właśnie kontrast jest największą siłą tego projektu. Z jednej strony są melodie i głos dobrze znane od lat, z drugiej synthpopowe i klubowe brzmienie grupy związanej z polską sceną elektroniczną.

KAMP! tworzą Radosław Krzyżanowski, Tomasz Szpaderski i Michał Słodowy. Zespół od lat porusza się pomiędzy elektroniką, synthpopem i inspiracjami french touch. Współpraca z Kozidrak nie polega więc wyłącznie na dodaniu mocniejszego rytmu do starych nagrań, ale na zbudowaniu dla nich nowego koncertowego świata.

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