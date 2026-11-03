Bonnie Tyler przez ponad pięć tygodni przebywała w stanie śpiączki po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita. Lekarzom ze szpitala w Faro na południu Portugalii udało się ją wybudzić, ale stan gwiazdy cały czas był bardzo poważny. Wokalistka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat.

Urodzona w wiosce Skewen w Walii Bonnie zyskała sławę po nagraniu w 1977 r. piosenki "It's a Heartache". Sześć lat później na szczyty list przebojów na świecie dostał się jej singel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 r. piosenka "Holding Out for a Hero". Te trzy utwory to do dziś najpopularniejsze nagrania w jej dorobku.

Bonnie Tyler nagrywała przed śmiercią. "Dobranoc wszystkim"

Singel "Love, Light and Peace" został nagrany zeszłej zimy, na kilka miesięcy przed śmiercią walijskiej legendy. Utwór jest życzeniem miłości, światła i pokoju w Boże Narodzenie. Kompozycję wieńczy spontaniczne, zaimprowizowane przez artystkę pożegnanie: "Dobranoc wszystkim", będące jej ostatnimi słowami skierowanymi do milionów fanów na całym świecie.

Wyjątkowy charakter bożonarodzeniowej kompozycji podkreśla fakt, że za jej produkcją stoją David Mackay oraz Terry Britten - ci sami twórcy, którzy pomagali stawiać Tyler pierwsze kroki na drodze do globalnej sławy niemal pół wieku temu. Britten grał na gitarze na debiutanckim albumie Bonnie w 1977 r.

"To był bardzo trudny rok i tęsknię za nią każdego dnia. Gaynor (prawdziwe imię piosenkarki - red.) nigdy nie przestała pracować. Uwielbiała śpiewać, kochała swoich fanów i włożyła całe serce w te piosenki. Jedyny wolny czas miała podczas pandemii, a nawet wtedy ciągle udzielała wywiadów na Zoomie. Pomiędzy koncertami wpadała do studia Davida Mackaya, żeby popracować nad nowymi piosenkami. Wiem, że chciałaby, żeby ludzie je usłyszeli, i jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co po sobie zostawiła" - przekazał w komunikacie mąż artystki, Robert Sullivan.

82-letni obecnie Mackay pracował z Bonnie od jej debiutanckiego albumu "The World Starts Tonight" (1977). To on odpowiadał za brzmienie kolejnej płyty "Natural Force" (1978), z której pochodzi wspomniany przebój "It's a Heartache".

Do współpracy wrócili pod koniec kariery Tyler - razem nagrali płyty "Between the Earth and the Stars" (2019) i "The Best Is Yet to Come" (2021). To ostatnie wydawnictwo zamyka dyskografię wokalistki, która niemal do końca życia pozostała aktywna muzycznie. Po raz ostatni na scenie wystąpiła w marcu w Londynie. Z kolei pod koniec 2025 r. aż czterokrotnie pojawiła się w Polsce - w Szczecinie, Gdańsku, Łodzi i Rzeszowie.