"Krist Van D, polski DJ i producent muzyczny, właśnie zaprezentował swoją nową wersję ponadczasowego hitu Haddawaya - 'What Is Love'. Ten legendarny utwór z lat 90. doczekał się świeżej interpretacji, która łączy ducha oryginału z nowoczesnym brzmieniem klubowej sceny EDM" - czytamy w opisie nagrania.

Wspomniana piosenka "What Is Love" pochodzi z debiutanckiego płyty Haddawaya, "The Album" (1993). Tym wydawnictwem na muzycznej scenie zaprezentował się wokalista urodzony w Trynidadzie i Tobago, wyspiarskim kraju w Ameryce Południowej. Jego ojcem był biolog morski z Niemiec, a matka lokalną pielęgniarką. Rodzice rozwiedli się, gdy był dzieckiem - najpierw wychowywał go ojciec w Europie, a później trafił pod opiekę matki, która przeniosła się do USA. Gdy miał 22 lata, rzucił szkołę medyczną i przeprowadził się do Kolonii (Niemcy), gdzie pracował głównie w klubach.

Haddaway: Historia przeboju "What Is Love"

Debiutancki singel "What Is Love" błyskawicznie podbił lokalne parkiety, a jego popularność szybko wykroczyła poza Europę. Już na początku 1994 r. sprzedaż singla przekroczyła 2,6 mln egzemplarzy. Dziś jeden z symboli nurtu eurodance ma ponad 1 miliard odtworzeń w serwisie Spotify, a oryginalny klip został odtworzony ponad 400 mln razy.

Nowa wersja tego kultowego utworu zachowuje rozpoznawalny motyw melodyczny, ale dzięki energicznej aranżacji i świeżej produkcji zyskała nową jakość. Za dodane nowo nagrane partie wokalne odpowiada amerykańska wokalistka Terri B!, współpracująca z najlepszymi producentami i DJ-ami z całego świata, takimi jak m.in. David Guetta, Roger Sanchez, Swedish House Mafia, DJ Antoine Laidback Like i wielu innych. Zaśpiewała też w największym hicie Krista - "You Are The One" (ponad 1,2 mln wyświetleń).

"Chciałem stworzyć coś, co będzie zarówno hołdem dla oryginału, jak i nowoczesnym klubowym bangerem. Użyłem nowych brzmień, ale zostawiłem główną melodię, bo to są ikoniczne elementy tej piosenki. Mam nadzieję, że fani Haddawaya i mojej muzyki będą się dobrze bawić przy tym utworze. Zawsze lubiłem tę piosenkę i chciałem ją odświeżyć na nowo dla współczesnej publiczności. To jest jeden z tych utworów, które mają niezwykłą moc i energię. Mam nadzieję, że spodoba się to fanom starej i nowej szkoły muzyki tanecznej" - powiedział Krist Van D o swojej wersji "What Is Love".

Kim jest Krist Van D?

Krist Van D (naprawdę nazywa się Krystian Dobraszak) obecny jest na polskiej scenie klubowej od kilkunastu lat. Współpracował z takimi wokalistkami, jak m.in. Gosia Andrzejewicz, Patricia Kazadi (jako Trish), Terri B, Dhany, Włoszką znaną z projektu Benassi Bros (singel "Hangover") czy Niles Mason (wokalista z utworu "Louder Than Words" David Guetty & Afrojacka).

Do największych przebojów Polaka należą single "You Are The One" (ponad 1,2 mln odsłon), "I Need Love", "You & Me" (oba ponad milion) i "Miami".

