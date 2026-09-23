To będzie ślub roku we Włoszech. Szczegóły trzymają w ścisłej tajemnicy

Ślubowi i przyjęciu weselnemu mają towarzyszyć nadzwyczajne środki, by państwu młodym i gościom zapewnić prywatność. Lista osób zaproszonych utrzymywana jest w tajemnicy.

Włosko-amerykańska para wybrała jedno z najbardziej ikonicznych i najpiękniejszych miejsc w Toskanii, w którym zachwyt wzbudzają wzgórza, cyprysy i winnice, gdzie powstaje słynne wino Brunello.

Damiano David i Dove Cameron: Ślub w sercu Toskanii

Jak podała telewizja RAI, w czwartek w urzędzie w historycznym gmachu w miasteczku Montalcino odbędzie się ślub cywilny, a dzień później przyjęcie w luksusowej posiadłości w Castiglion del Bosco w Val d'Orcia.

Damiano David i Dove Cameron mieszkają w Los Angeles. Wokalista grupy Maneskin , która zawiesiła w 2024 roku działalność z powodu solowych karier jej muzyków, regularnie bywa w rodzinnym Rzymie. Ostatnio fanów zespołu zelektryzowała wiadomość o możliwym powrocie zespołu i o staraniach podejmowanych, by czwórka z Wiecznego Miasta wystąpiła po przerwie podczas przyszłorocznego festiwalu piosenki w San Remo.

Według nieoficjalnych doniesień pozostali muzycy Maneskin (zwycięzcy Eurowizji 2021) - basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio - pojawią się na ślubie Damiano Davida.

Kim jest wybranka lidera Maneskin?

Damiano David na początku 2024 r. oficjalnie pojawił się na czerwonym dywanie z Dove Cameron. Para zaręczyła się w styczniu tego roku.

Wcześniej wokalista przez sześć lat był związany z włoską modelką i influencerką Giorgią Soleri.

Dove Cameron popularność zdobyła za sprawą podwójnej, tytułowej roli w serialu "Liv i Maddie". Zagrała też w takich produkcjach, jak m.in. "Cloud 9", "Następcy" czy "Agenci T.A.R.C.Z.Y.".

To na planie "Liv i Maddie" poznała aktora Ryana McCartana, z którym stworzyła zespół The Girl and the Dreamcatcher, a także związała się prywatnie. Ich relacja przetrwała do 2016 r. Później Dove spotykała się z Thomasem Dohertym (lata 2017-2020), z którym grała w filmie "Następcy 2".

W grudniu 2023 r. Cameron wypuściła swój debiutancki album "Alchemical: Vol 1". Druga część ma pojawić się wkrótce. Status przeboju zdobyła piosenka "Boyfriend" (ponad 103 mln odsłon). Na początku września Amerykanka opublikowała nowy utwór "When In Rome".

Z kolei dotychczasowy dorobek Maneskin zamyka trzecia płyta "Rush!" z 2023. Przed premierą pojawiły się single "Mammamia", "Supermodel", "The Loneliest" i "Gossip". W tym ostatnim utworze gościnnie kwartet wsparł Tom Morello, gitarzysta Rage Against The Machine.