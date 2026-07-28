Sinéad O'Connor zmarła 26 lipca 2023 r. w wieku 56 lat. Sekcja zwłok wykazała, że do śmierci zdobywczyni nagrody Grammy doprowadziło "nagłe zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej oraz łagodne zakażenie dolnych dróg oddechowych".

Trzy lata później producent David Holmes w poście na Instagramie ujawnił fragmenty jego korespondencji z irlandzką wokalistką, z którą pracował nad jej ostatnim, wciąż niewydanym albumem "No Veteran Dies Alone". Współpracownik O'Connor zdradził, że płyta była praktycznie ukończona.

David Holmes o niewydanej płycie Sinéad O'Connor: To absolutny hit

"Bóg jeden wie, czy to kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć. To absolutny hit. List miłosny do jej dzieci i świata. Jej piosenki są tak prawdziwe i czyste, jak tylko można sobie wyobrazić" - napisał Holmes na portalach społecznościowych.

Pochodzący z Irlandii Północnej producent, kompozytor i autor ścieżek dźwiękowych ma na koncie muzykę do takich filmów, jak m.in. "Co z oczu, to z serca" i cyklu "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra", "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Ocean's Thirteen". Jako producer i remikser pracował z takimi wykonawcami, jak m.in. U2, Manic Street Preachers, Primal Scream i Noel Gallagher's High Flying Birds.

David Holmes w wiadomościach pokazał, jak na przygotowany materiał zareagował reżyser Neil Jordan, laureat Oscara, znany z takich filmów, jak m.in. "Wywiad z wampirem" i "Gra pozorów". Jak opisywała O'Connor, filmowiec wprost oszalał na punkcie płyty, podzielając entuzjazm samej artystki.

Sinéad O'Connor: Wszystko brzmi naprawdę świetnie

"Neil kompletnie oszalał na punkcie NVDA ('No Veteran Dies Alone' - red.). Pokazuje ten album wszystkim. Sama też wariuję, bo to brzmi tak dobrze. Chciałabym dograć trochę więcej harmonii i lepiej zbalansować ścieżki wokalne w pierwszej zwrotce. Wszystko brzmi naprawdę świetnie. Jestem z nas dumna. Chcę nagrywać z tobą płyty aż do dnia, w którym jedno z nas umrze" - pisała wokalistka do producenta.

Inna wiadomość zdradza wizję O'Connor dotyczącą tego albumu. Ta była bardzo jasna - utwory miały zostać ułożone chronologicznie, dokładnie w takiej kolejności, w jakiej powstawały. Album chciała otworzyć piosenką wykonywaną a capella.

Na koniec Holmes napisał o historii, jaka wiązała się z tytułową piosenką "No Veteran Dies Alone". "Pamiętam, jak powiedziała mi kiedyś: 'Można by to zaśpiewać technicznie lepiej, ale nigdy nie będę w stanie dać ci lepszej interpretacji'. Jako producent muzyczny szukasz właśnie tego - prawdy. Mam jeszcze wiele do opowiedzenia o tych piosenkach i o tym, jak powstawały. Na to jeszcze przyjdzie czas" - stwierdził.

Ostatnią płytą O'Connor pozostaje "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. ukazał się jeszcze singel "Trouble of the World".