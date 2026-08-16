Wokalistka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii. Po informacji o jej śmierci wspomnieniami podzielili się przyjaciele oraz znane postaci świata muzyki i filmu, w tym Catherine Zeta-Jones, Bryan Adams czy Rod Stewart.

"Total Eclipse of the Heart" podczas ostatniej drogi

W czasie przejazdu karawanu przez Newton Road zgromadzeni usłyszeli "Total Eclipse of the Heart", jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Bonnie Tyler. Ludzie bili brawo, śpiewali i rzucali kwiaty w kierunku pojazdu. Trumnę przykryto flagą Walii. Przy niej znajdowała się również fotografia wokalistki, która przyszła na świat w 1951 roku jako Gaynor Hopkins.

Choć zdobyła międzynarodową sławę, dla społeczności Mumbles pozostawała bliską osobą. Wielu uczestników pożegnania przybyło nie tylko z różnych części Walii, ale też z innych miejsc całej Europy.

Ostatnie pożegnanie Bonnie Tyler ALASTAIR GRANT East News

Uroczystość w Swansea

Główne nabożeństwo poświęcone pamięci piosenkarki odbędzie się w poniedziałek 17 sierpnia w Swansea Minster. Po ceremonii trumna ma przejechać przez Skewen, rodzinne strony artystki, a następnie odbędzie się prywatne pożegnanie w gronie bliskich.

Bonnie Tyler należała do najważniejszych wokalistek pop-rockowych lat 80. Jej charakterystyczny, chropowaty głos sprawił, że stworzyła rozpoznawalny styl, a jej nagrania trafiły do słuchaczy w wielu krajach. Największą popularność przyniosły jej "Total Eclipse of the Heart" oraz "Holding Out for a Hero".

W trakcie swojej kariery Bonnie Tyler trzykrotnie otrzymała nominację do nagrody Grammy. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji. Z kolei w 2023 roku została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego za wkład w rozwój muzyki.