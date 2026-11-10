Widowisko "This Is Michael" pojawi się 22 maja 2027 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety na wydarzenie organizowane przez Prestige MJM trafią do sprzedaży 13 listopada o godz. 10:00.

Międzynarodowa produkcja łączy muzykę wykonywaną na żywo, oryginalną choreografię, charakterystyczne kostiumy, rozbudowaną inscenizację i nowoczesne efekty wizualne. Na scenie pojawi się ponad dziesięciu muzyków, tancerzy i performerów, a publiczność usłyszy ponad dwadzieścia przebojów Michaela Jacksona. Całość dopełni ponad dziesięć zmian kostiumów, które pomogą odtworzyć atmosferę jego ikonicznych występów.

Ważnym elementem spektaklu będzie muzyka grana w całości na żywo. Każdy wokal, gitarowe solo i aranżacja będą miały miejsce na scenie, dzięki czemu widowisko zachowa autentyczną koncertową energię.

"This Is Michael" po raz pierwszy w Polsce. Kto wystąpi w roli Michaela Jacksona?

Show do tej pory zebrał ponad 500 tys. widzów w ponad 25 miastach w Europie i Ameryce Łacińskiej. W głównej roli wystąpi pochodzący z Brazylii Lenny Jay (obecnie związany z Mediolanem we Włoszech), ceniony za wyjątkowe podobieństwo do Michaela Jacksona, umiejętności wokalne oraz sceniczną ekspresję.

"Michael Jackson był artystą, który zmienił sposób myślenia o muzyce rozrywkowej i o koncertach jako widowiskach. Jego piosenki, taniec i sceniczna charyzma do dziś inspirują kolejne pokolenia. To będzie produkcja, która z powodzeniem odda energię jego legendarnych występów i pozwoli doświadczyć tej muzyki na żywo. Zapraszam do Łodzi, na wyjątkowe spotkanie z twórczością Króla Popu" - mówi Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.

Rok 2027 będzie szczególną okazją do przypomnienia ogromnego dorobku Michaela Jacksona: minie wówczas 45 lat od wydania albumu "Thriller" (bestseller wszech czasów z wynikiem ponad 70 mln sprzedanych egzemplarzy) i 40 lat od premiery "Bad".