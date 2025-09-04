The Weeknd powraca do Polski. Rekordowa trasa przedłużona
Po ogromnym sukcesie stadionowej trasy "After Hours Til Dawn Tour", The Weeknd ogłasza kolejne koncerty w Europie na 2026 r. Kanadyjski wokalista powróci do Polski niemal dokładnie po trzech latach od ostatniego występu. Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?
Podczas trasy "After Hours Til Dawn Tour" The Weeknd ma pożegnać się ze swoim scenicznym pseudonimem. Przypomnijmy, że kanadyjski wokalista naprawdę nazywa się Abel Makkonen Tesfaye (jest synem imigrantów z Etiopii).
Rozpoczęte w lipcu 2022 r. tournee pierwotnie miało się rozpocząć dwa lata wcześniej, ale koncerty były przekładane z powodu pandemii. Dotychczasowe ponad 100 występów czterokrotnego laureata Grammy na całym świecie przyniosły ponad 635 mln dolarów.
The Weeknd powraca do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?
35-letni obecnie The Weeknd w ramach tej trasy pojawił się też w Polsce - 9 sierpnia 2023 r. wystąpił na PGE Narodowym. To właśnie na tym stadionie pojawi się niemal dokładnie trzy lata później, 4 sierpnia 2026 r. (koncert organizuje Live Nation).
Przedsprzedaż biletów na stronie artysty zacznie się 9 września o godz. 12:00. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy ruszy 9 września o godz. 14:00. Przedsprzedaż Ticketmaster Polska oraz dla klientów Nespresso będzie dostępna od 11 września o godz. 12:00. Z kolei sprzedaż ogólna wejściówek rozpocznie się 12 września o godz. 12:00.
Dodajmy, że w roli gościa specjalnego na wszystkich koncertach w Europie pojawi się raper Playboi Carti, który poprzedza The Weeknd na jego trwających tegorocznych występach w USA.