Podczas trasy "After Hours Til Dawn Tour" The Weeknd ma pożegnać się ze swoim scenicznym pseudonimem. Przypomnijmy, że kanadyjski wokalista naprawdę nazywa się Abel Makkonen Tesfaye (jest synem imigrantów z Etiopii).

Rozpoczęte w lipcu 2022 r. tournee pierwotnie miało się rozpocząć dwa lata wcześniej, ale koncerty były przekładane z powodu pandemii. Dotychczasowe ponad 100 występów czterokrotnego laureata Grammy na całym świecie przyniosły ponad 635 mln dolarów.

The Weeknd powraca do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

35-letni obecnie The Weeknd w ramach tej trasy pojawił się też w Polsce - 9 sierpnia 2023 r. wystąpił na PGE Narodowym. To właśnie na tym stadionie pojawi się niemal dokładnie trzy lata później, 4 sierpnia 2026 r. (koncert organizuje Live Nation).

Przedsprzedaż biletów na stronie artysty zacznie się 9 września o godz. 12:00. Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy ruszy 9 września o godz. 14:00. Przedsprzedaż Ticketmaster Polska oraz dla klientów Nespresso będzie dostępna od 11 września o godz. 12:00. Z kolei sprzedaż ogólna wejściówek rozpocznie się 12 września o godz. 12:00.

Dodajmy, że w roli gościa specjalnego na wszystkich koncertach w Europie pojawi się raper Playboi Carti, który poprzedza The Weeknd na jego trwających tegorocznych występach w USA.

Piotr Gąsowski szczerze o "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Ja się wzruszam" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL