The Weeknd pobił wynik Eltona Johna. Kwota, jaką zarobił na trasie zwala z nóg

Po finałowym występie w Kuala Lumpur agencja Live Nation oficjalnie ogłosiła zakończenie światowego tournée "After Hours Til Dawn Tour". Trasa The Weeknda wygenerowała ponad 1,3 miliarda dolarów przychodu ze sprzedaży biletów, gromadząc na 176 stadionowych koncertach przeszło 9 milionów widzów.

Tym samym artysta zepchnął z pozycji lidera Eltona Johna, którego pożegnalne tournée "Farewell Yellow Brick Road" zamknęło się kwotą 939 milionów dolarów. W klasyfikacji wszech czasów Kanadyjczyka wyprzedzają jedynie zespołowy stadionowy show Coldplay "Music of the Spheres" z 1,52 miliarda dolarów oraz bezkonkurencyjne "The Eras Tour" Taylor Swift, które zapewniło artystce 2 miliardy dolarów.

Dyrektor kreatywny wokalisty, La Mar Taylor, w wywiadzie dla Billboard zwrócił uwagę na specjalny moment w karierze, w którym padł ten rekord: "Kiedy pomyślisz o tym, czego dokonaliśmy, artysta zazwyczaj osiąga takie rzeczy pod koniec swojej kariery. My zrobiliśmy to w samym jej środku i wciąż mamy tak wiele przestrzeni do rozwoju. Będziemy w tej podróży przez długi czas. Jeśli Bóg pozwoli, to nigdy się nie skończy".

Pasmo spektakularnych sukcesów

Przedsięwzięcie rodziło się w bólach - początkowo planowano występy w zamkniętych halach, jednak plany pokrzyżowała pandemia. Ostatecznie projekt przekształcono w gigantyczne stadionowe widowisko, które wystartowało w 2022 roku i promowało albumy "After Hours", "Dawn FM" oraz najnowsze wydawnictwo "Hurry Up Tomorrow". Sam 2026 rok przyniósł 500 milionów dolarów wpływu i 3 miliony sprzedanych wejściówek.

Tylko w rodzinnym Toronto The Weeknd zagrał sześć wyprzedanych do ostatniego miejsca koncertów na stadionie Rogers Centre, co stanowi absolutny rekord dla kanadyjskiego wykonawcy. Podczas wizyty w Europie scenografię uświetniła gigantyczna, 12-metrowa rzeźba autorstwa Hajime Sorayamy, będąca najwyższym dziełem sztuki stworzonym na potrzeby estradowe.

Artysta zapisał się także w historii jako pierwszy czarnoskóry wykonawca i pierwszy twórca z kręgu R&B, który przekroczył pułap 5 milionów sprzedanych biletów na pojedynczym tournée.