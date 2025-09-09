The Weeknd ogłasza drugi koncert w Polsce. Ogromne zainteresowanie
Raptem po kilku dniach ogłoszono, że The Weeknd zagra nie jeden, a dwa koncerty w Polsce w ramach europejskiej trasy w 2026 r. Kanadyjski wokalista powróci do naszego kraju niemal dokładnie po trzech latach od ostatniego występu.
Podczas trasy "After Hours Til Dawn Tour" The Weeknd ma pożegnać się ze swoim scenicznym pseudonimem. Przypomnijmy, że kanadyjski wokalista naprawdę nazywa się Abel Makkonen Tesfaye (jest synem imigrantów z Etiopii).
Oferowane w przedsprzedaży wejściówki na organizowany przez Live Nation koncert 4 sierpnia 2026 r. na PGE Narodowym rozeszły się błyskawicznie. Właśnie ogłoszono, że The Weeknd wystąpi po raz drugi w tym samym miejscu. Dodatkowy koncert odbędzie się 5 sierpnia 2026 r.
Przypomnijmy, że to właśnie na stadionie w stolicy The Weeknd wystąpił po raz ostatni w Polsce - 9 sierpnia 2023 r.
The Weeknd - dwa koncerty w Polsce w 2026 r.
Sprzedaż ogólna biletów ruszy w piątek, 12 września o godz. 12:00.
W roli gościa specjalnego na wszystkich koncertach w Europie pojawi się raper Playboi Carti, który poprzedza The Weeknd na jego trwających tegorocznych występach w USA.
Dotychczasowe ponad 100 występów czterokrotnego laureata Grammy na całym świecie przyniosły ponad 635 mln dolarów.