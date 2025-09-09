Podczas trasy "After Hours Til Dawn Tour" The Weeknd ma pożegnać się ze swoim scenicznym pseudonimem. Przypomnijmy, że kanadyjski wokalista naprawdę nazywa się Abel Makkonen Tesfaye (jest synem imigrantów z Etiopii).

Oferowane w przedsprzedaży wejściówki na organizowany przez Live Nation koncert 4 sierpnia 2026 r. na PGE Narodowym rozeszły się błyskawicznie. Właśnie ogłoszono, że The Weeknd wystąpi po raz drugi w tym samym miejscu. Dodatkowy koncert odbędzie się 5 sierpnia 2026 r.

Przypomnijmy, że to właśnie na stadionie w stolicy The Weeknd wystąpił po raz ostatni w Polsce - 9 sierpnia 2023 r.

The Weeknd - dwa koncerty w Polsce w 2026 r.

Sprzedaż ogólna biletów ruszy w piątek, 12 września o godz. 12:00.

W roli gościa specjalnego na wszystkich koncertach w Europie pojawi się raper Playboi Carti, który poprzedza The Weeknd na jego trwających tegorocznych występach w USA.

Dotychczasowe ponad 100 występów czterokrotnego laureata Grammy na całym świecie przyniosły ponad 635 mln dolarów.

Festiwal FAMA 2025: "Kury piejo, ja się cieszę" [RELACJA] INTERIA.PL