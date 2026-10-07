The Beach Boys odwołują kolejny koncert. W tle problemy zdrowotne lidera i "nieprzewidziane okoliczności"

Zaplanowany na 9 października występ The Beach Boys w Bloomington w stanie Illinois nie odbędzie się. Wydarzenie miało być powrotem zespołu do koncertowania po serii odwołanych terminów. Mike Love nadal dochodzi do siebie po problemach zdrowotnych, jednak organizatorzy nie wskazali konkretnego powodu najnowszej decyzji.

O odwołaniu koncertu poinformowała Grossinger Motors Arena. W opublikowanym na Facebooku wpisie podano jedynie, że wydarzenie zostało anulowane "z powodu nieprzewidzianych okoliczności".

To następny występ, który znika z harmonogramu grupy. W lipcu The Beach Boys przełożyli wszystkie koncerty do końca września, aby dać Love'owi więcej czasu na odpoczynek. Gdy nadszedł termin powrotu, cztery wrześniowe wydarzenia również odwołano bez wyjaśnienia przyczyn. Ostatni publiczny koncert zespołu odbył się 18 lipca w Valdoście w stanie Georgia.

Mike Love mówił o chorobie

Jak podaje "Rolling Stone", współzałożyciel i frontman The Beach Boys potrzebował przerwy, by odzyskać siły. Już podczas czerwcowej trasy po Europie informował fanów, że mierzy się zarówno z rekonwalescencją, jak i osobistą stratą: "Utrata mojej siostry Maureen w pierwszą rocznicę śmierci kuzyna Briana, w połączeniu z trwającym powrotem do zdrowia po tym, co zaczęło się od zapalenia oskrzeli, a następnie COVID-u, odbiła się na mnie zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie" - napisał Love w czerwcu.

W tej samej wiadomości zaznaczył, że poprawa kondycji nie oznacza jeszcze odzyskania równowagi po śmierci bliskich: "Z każdym dniem czuję się silniejszy fizycznie, ale emocjonalnie mam złamane serce".

Choć publiczny powrót grupy ponownie się opóźnia, 3 października muzycy wystąpili na prywatnym wydarzeniu w Dana Point w Kalifornii. Do koncertującego składu dołączył John Stamos, który regularnie pojawia się z The Beach Boys jako gość.

Informacji o tym występie w sieci pojawiło się niewiele. Na zdjęciu udostępnionym na forum fanów widać Love'a siedzącego na krześle na scenie. Sam udział w prywatnym wydarzeniu nie przyniósł jednak potwierdzenia, kiedy zespół wróci do regularnych koncertów.