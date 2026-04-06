Ten utwór podbił PRL. Nikt nie wiedział, co przeżywała Anna Jantar

"Staruszek świat" nie był zwykłym utworem - powstał z myślą o Annie Jantar i jej aktualnym stanie. Słowa napisał Jerzy Kleyny, muzykę skomponował Wojciech Trzciński. Jak sam przyznaje: "Ta piosenka powstawała w dość dramatycznych okolicznościach. Ania była w ciąży i nie czuła się najlepiej, a mimo to dała z siebie wszystko na scenie".

Utwór szybko podbił serca publiczności. Tematyka przemijania i refleksji nad życiem nadała mu wyjątkowej głębi, którą od razu docenili zarówno jurorzy, jak i widzowie. Nagroda publiczności stała się dowodem, że emocje zawarte w piosence trafiły prosto do serc słuchaczy.

Triumf mimo trudności

Mimo fizycznych ograniczeń, Anna Jantar pokazała, że potrafi połączyć profesjonalizm z emocjonalną szczerością. "Przyjechałem do Sopotu przypadkiem i rano dowiedziałem się, że mamy nagrodę. Dzień był pełen wrażeń, ale wszystko skończyło się szczęśliwie - Ania wróciła z nagrodą, a niedługo później urodziła Natalię" - opowiada Trzciński.

Dzięki temu występowi "Staruszek świat" wszedł do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. To jeden z tych utworów, które łączą osobistą historię artysty z uniwersalnym przesłaniem, a jego wartość nie zmalała przez dekady.

Dziś "Staruszek świat" wciąż wzrusza kolejne pokolenia. To nie tylko hit z przeszłości, ale świadectwo talentu i wrażliwości Anny Jantar - artystki, która potrafiła wyrazić emocje w sposób ponadczasowy. Przypomina, że największe przeboje często powstają w trudnych chwilach, a prawdziwa siła tkwi w szczerości wykonania.

