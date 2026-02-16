Choć dyskografia Czesława Niemena obfituje w wiele utworów, które swoją wrażliwością podbiły serca Polaków, na prowadzenie od lat wysuwa się jeden, najważniejszy, dla niektórych sztandarowy w kontekście uniwersalnego przesłania. Nagrana w 1967 roku piosenka "Dziwny jest ten świat" to jedna z najpopularniejszych dzieł w dorobku Czesława Niemena. Przejmujący wokal i poruszające słowa sprawiają, iż do dzisiaj utwór budzi w słuchaczach niezapomniane emocje.

Na czym polega jego fenomen? Tekst interpretowany jest na różne sposoby, a dla każdego słuchacza ma własne unikatowe znaczenie. Niemen wykonywał utwór również w wersji włoskiej i angielskiej - numer trafił finalnie na debiutancki album muzyka. Pod koniec 1968 roku wydawnictwo "Dziwny jest ten świat" jako pierwsze w Polsce otrzymało status Złotej Płyty, na stałe zapisując się w historii polskiej muzyki.

Przypomnijmy, że w 2012 roku internauci w głosowaniu w serwisie RMFon uznali, że utwór "Dziwny jest ten świat" jest największym polskim przebojem wszech czasów. Oto pięć legendarnych występów z piosenką Niemena, które podbiły serca słuchaczy.

1. Janusz Radek w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Arcypoziom wykonania"

Czesław Niemen dla wielu uczestników "TTBZ" jest wielkim wyzwaniem. W edycji z 2022 roku z przebojem "Dziwny jest ten świat" zmierzył się w programie Janusz Radek i, jak się okazało, zrobił to bezbłędnie.

"To ja tym razem krótko, bo wszyscy mówią, że zawsze gadam dużo. Doskonale!" - ocenił zwięźle Michał Wiśniewski. "Kolejny monster w dzisiejszym odcinku, kolejny monster trudności piosenki, monster niedoścignionej osobowości i monster arcypoziomu wykonania" - komentowała Kasia Skrzynecka.

2. Córka Niemena w jego wielkim przeboju. "Tata zobaczył w tym jakieś walory"

Natalia Niemen również zmierzyła się z legendarnym przebojem ojca. Jak się okazało, to właśnie on miał największy wpływ na jej preferencje muzyczne.

"Ja zawsze bardzo cicho śpiewałam, bo byłam strasznie pospinana. To był efekt nieśmiałości, niewiary w siebie. Miałam zawsze wszystkie mięśnie ściśnięte, stąd trudno było mi głośno śpiewać. Bo struny głosowe są mięśniami. Ale choć śpiewałam bardzo cichutko, tata zobaczył w tym jakieś walory i delikatnie, rok po roku, podsycał owe zainteresowania, zachęcając do rozwoju w tej dziedzinie" - wspominała.

W 2017 roku wydała album "Niemen mniej znany" z kompozycjami swojego ojca. "Dziwny jest ten świat" miała okazję wykonać natomiast podczas Festiwalu w Opolu w 2013 roku. Nagranie z jej występu obejrzano ponad 2,3 miliona razy na YT.

W 2022 roku Niemen przypomniała natomiast o prawdziwym przesłaniu piosenki ojca. "'Dziwny jest ten świat' nie jest manifestem politycznym. Jest tak naprawdę wyrażeniem bólu z powodu robienia niby drobnych, ale bardzo raniących rzeczy w relacjach jeden na jeden. Oczywiście możemy to śmiało przełożyć na szersze konteksty, w tym na kontekst tego, co się teraz dzieje. Przy tym wszystkim pamiętajmy jednak, co autor miał na myśli" - mówiła.

3. Zbigniew Zaranek zachwycił w finale "The Voice Senior". "Spełniłem swoje marzenie"

W 2023 roku w finale "The Voice Senior" wielkim faworytem do zwycięstwa był Zbigniew Zaranek. Uczestnik, znany m.in. z występów w legendzie polskiego metalu, czyli zespole Kreon, w ostatnim odcinku show przypieczętował swój triumf znakomitym wykonaniem piosenki "Dziwny jest ten świat".

"Spełniłem swoje marzenie - zaśpiewać utwór Niemena. Jako dziecko słuchałem tego, tak że to jest wielkie szczęście. Wszystkie numery, które zostały dla mnie przeznaczone, wymagały pracy i jeszcze raz pracy i jakiegoś spięcia. (...) Cieszę się, że wziąłem udział w tym programie" - mówił już po ostatecznym triumfie.

"Jak zawsze rozwalił system", "Wspaniały głos, niech chowają się wszystkie gwiazdki", "No nie wierzę, wreszcie ktoś nie położył tego utworu" - pisali po finale widzowie.

4. Wykonanie "Dziwny jest ten świat" z Ukrainy podbiło sieć. Ormianka dostała owacje na stojąco

W serwisie YouTube to jedno z najpopularniejszych wykonań polskiego klasyku (ma ponad 3,8 miliona wyświetleń). W 2014 roku w ukraińskim "The Voice" wystąpiła Ormianka Hasmik Sirojan, która podczas występu zachwyciła trenerów i odwróciła wszystkie fotele. Chwilę później cała sala oklaskiwała wokalistkę na stojąco.

Co ciekawe Sirojan dwukrotnie po tym występie reprezentowała Armenię na Eurowizji - w 2017 i 2018 roku. Za drugim razem zajęła piąte miejsce.

5. Michał Szpak przedstawił się Niemenem w "X Factorze". Ten występ podbił serca Polaków

Michał Szpak, który w "X Factorze" na dzień dobry wzbudził śmiech na widowni z powodu swojego wyglądu, sprawił, że Kuba Wojewódzki niemal zaniemówił. Od wykonania piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" zaczęła się jego przygoda z programem, a zarazem z rodzimym show-biznesem. "Mam w domu parę tysięcy płyt, ale brakuje mi jednej. Wiesz jakiej? Twojej!" - mówił do niego juror, który wkrótce stał się jego mentorem w programie. Szpak ostatecznie w finale przegrał z Gienkiem Loską.

"Wojewódzkiemu aż opadła szczęka", "Wszyscy go hejtowali, bo zazdrościli mu talentu", "To on powinien siedzieć w fotelu jurorskim, a nie Sablewska" - komentowali internauci na Facebooku, którzy burzliwie zareagowali na niemiłe komentarze Mai Sablewskiej, dotyczące wyglądu Michała Szpaka z przesłuchań. Jak zauważają internauci, jurorka wykazała się brakiem tolerancji i szacunku, a gdy zauważyła, iż Szpak podbija media, szybko zmieniła swoje poglądy.

Dziś Michał Szpak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce - artysta rozpoczął w mainstreamie dyskusję na temat tolerancji oraz szanowania drugiego człowieka. Jego kariery, podczas której między innymi nagrał masę utworów, wyjechał na Eurowizję oraz był trenerem w "The Voice of Poland", mogłoby nie być, gdyby nie wielki przebój Niemena. To wykonanie wstrząsnęło Polakami, którzy przypomnieli sobie, jak silnym, wielkim i ponadczasowym dziełem jest "Dziwny jest ten świat".

