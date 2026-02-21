Prosty refren, charakterystyczne brzmienie i nieco absurdalne teksty przyciągnęły uwagę słuchaczy. "Mydełko Fa" zdobyło popularność, której absolutnie nie spodziewali się Marlena Drozdowska i Marek Kondrat. Paradoksalnie to, co miało być jedynie żartem, stało się jedną z najpopularniejszych piosenek lat 90. w Polsce.

Marek Kondrat, znany przede wszystkim jako aktor filmowy i teatralny, był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina przełomu lat 80. i 90. Występ w "Mydełku Fa" był dla niego muzycznym epizodem, który - jak sam przyznał - zaskoczył go skalą odbioru. Z kolei Marlena Drozdowska miała już wcześniej doświadczenie sceniczne jako wokalistka. Jej charakterystyczny wokal doskonale komponował się z narracyjnym śpiewem Kondrata, tworząc wyjątkową, choć nieoczywistą parę estradową. Za tekst przeboju odpowiedzialny był Andrzej Korzyński, a wpadającą w ucho melodię napisał jego syn, Mikołaj.

Fenomen popularności i reakcje słuchaczy

Choć utwór nie miał być poważnym przebojem, okazał się jednym z największych hitów roku. Był szeroko grany na weselach i ulicznych jarmarkach. Wokalistka przyznała jednak w "Dzień Dobry TVN", że rozgłośnie radiowe i telewizja nie chciały emitować u siebie nagrania: "To nasze mydełko zrobiło niesamowitą furorę, ale żadna rozgłośnia ani radiowa, ani telewizyjna, nie chciała tej piosenki puszczać".

Zdecydowana większość słuchaczy nie przyjęła piosenki jako pastiszu, lecz jako pełnoprawny utwór disco polo. Ta sytuacja nieco zaskoczyła twórców i wykonawców, którzy spodziewali się raczej niszowego odbioru. Jednak właśnie ta nieoczywistość - połączenie profesjonalnych wykonawców z muzyką uznawaną za mniej ambitną - sprawiła, że "Mydełko Fa" weszło na stałe do kanonu popkultury.

Chociaż utwór nie zdobył formalnych nagród branżowych, trudno odmówić mu wpływu na ówczesny rynek muzyczny. Piosenka była krytykowana przez część mediów jako przykład upadku gustów muzycznych, ale jednocześnie doceniana jako przejaw twórczego pastiszu. Jej sukces w Chicago, gdzie dotarła na szczyt list lokalnych rozgłośni radiowych, był dowodem na jej siłę oddziaływania również wśród Polonii.

Inne utwory duetu Drozdowska-Kondrat

W ślad za sukcesem piosenki powstał album "Mydełko Fa", na którym znalazło się kilka innych, utrzymanych w lekkim, humorystycznym klimacie piosenek. Były to między innymi "Szukam sponsora", "Kasyno MiO", "Soczek", "Polka Tyrolka" czy "Chcę rzeźbić twoje ciało". Każdy z tych utworów opierał się na schemacie żartobliwego tekstu i chwytliwej melodii, odwołując się do stereotypów, kultury masowej i ówczesnych trendów muzycznych. Cały projekt był od początku do końca utrzymany w duchu muzycznego kabaretu i ironicznej zabawy, co w połączeniu z medialnym szumem i nietypowym duetem wokalistów, przyniosło mu rozgłos.

Kariera artystów po sukcesie "Mydełka Fa"

Marek Kondrat po epizodzie muzycznym wrócił do aktorstwa i przez kolejne lata zagrał w wielu ważnych produkcjach filmowych, takich jak "Pułkownik Kwiatkowski", "Dzień świra" czy "Pieniądze to nie wszystko". Marlena Drozdowska kontynuowała działalność artystyczną, w wywiadach podkreślała, że "Mydełko Fa" było dla niej przygodą, która na zawsze odmieniła jej życie sceniczne i nauczyła ją dystansu.

Co ciekawe wykonawcy na przeboju nie zarobili prawie nic. Wielki sukces popkulturowy nie szedł w parze z finansowym wynagrodzeniem. Wszystko to za sprawą nielegalnego rozpowszechniania utworu bez kontraktów i praw autorskich. Nagrania sprzedawane były wówczas na czarnym rynku. Artystka sama przyznała, że nie stać ją było nawet na podjęcie kroków prawnych w celu uregulowania nielegalnej dystrybucji: "Nie jestem milionerką. Gdyby to były inne czasy, może bym dziś siedziała pod palmą kokosową i piła drinka. Ale nic z tego - nie ma tantiem, a prawnicy byli za drodzy. Wszystko przepadło".

Majka Jeżowska reaguje na komentarze w "The Voice Senior". "To odbiera przyjemność" TVP