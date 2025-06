Ten k-popowy zespół jest znany na światową skalę. Wiadomo, dlaczego mieli przerwę w działaności

Sześciu z siedmiu członków BTS zakończyło już obowiązkową służbę wojskową w Korei Południowej. Jako pierwszy w 2022 roku do wojska trafił najstarszy członek zespołu, Jin. Za nim kolejno do armii dołączyli j-hope, RM, Jimin, V oraz Jung Kook, którzy zostali zwolnieni ze służby w czerwcu 2025 roku. Ostatni z członków, Suga, kończy służbę jeszcze w tym miesiącu - obecnie może uczestniczyć w wydarzeniach publicznych, ale nie może jeszcze promować muzyki.

Bangtan Boys i wzruszające spotkanie na FESTA

13 czerwca wszyscy członkowie zespołu spotkali się w komplecie na corocznym wydarzeniu FESTA, upamiętniającym powstanie BTS. Wydarzenie odbyło się w centrum wystawowym KINTEX w Goyang i zgromadziło ponad 60 tysięcy fanów. Była to pierwsza taka okazja, by zobaczyć cały zespół razem od momentu zawieszenia wspólnej działalności w 2022 roku.

W ramach niespodzianki dla fanów, Jin i Jung Kook pojawili się na scenie jako goście specjalni podczas koncertu j-hope'a "HOPE ON THE STAGE". Trio wykonało wzruszający utwór "Jamais Vu", a na widowni zasiadali RM, Suga, Jimin i V, wyraźnie poruszeni widokiem swoich kolegów.

Powrót z wielką klasą

Podczas koncertu Jung Kook zaprezentował swoje solowe przeboje "Seven" oraz duetowy utwór "I Wonder..." z j-hope'em. Jin natomiast przypomniał fanom emocjonalną balladę BTS "Spring Day", a także własną piosenkę "Don't Say You Love Me". Te występy były symbolicznym przypomnieniem, jak silna i emocjonalna jest więź między zespołem a jego fanami - ARMY.

FESTA - nie tylko muzyka

FESTA to nie tylko koncerty. Wydarzenie oferowało strefy tematyczne, takie jak "Voice Zone" z nagraniami członków zespołu, "Locker Zone" z osobistymi pamiątkami artystów czy "DIY Zone", gdzie fani mogli własnoręcznie ozdabiać torby inspirowane BTS. Nie zabrakło też kolorowych ścian do malowania i foto punktów nawiązujących do okładek albumów.

BTS - W drodze do wielkiego powrotu

Przypomnijmy, że zgodnie z południowokoreańskim prawem, wszyscy sprawni mężczyźni muszą odbyć od 18 do 21 miesięcy służby wojskowej. BTS ogłosili w czerwcu 2022 roku, że zawieszają wspólną działalność, by każdy z członków mógł spełnić ten obowiązek i jednocześnie rozwijać solową karierę. W tym czasie wszyscy wydali własne albumy, a część wyruszyła w trasy koncertowe po świecie.

Jin, który jako pierwszy wrócił do cywila, w maju w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" mówił o nadchodzącej reaktywacji grupy: - "Świetnie było pobyć samemu, ale gdy wrócą, pokażę im ogromny szacunek. To moi wybawcy, więc muszę okazać im wdzięczność i zadbać o nich".

Czy to zapowiedź pełnoprawnego powrotu BTS na scenę? Fani na całym świecie już nie mogą się doczekać.

